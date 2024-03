Ubisoft gönnt dir viele Gratis-Inhalte für Prince of Persia: The Lost Crown, nächste Woche geht’s los!

Ubisoft hat die Post-Launch-Inhalte für Prince of Persia: The Lost Crown im Detail vorgestellt.

Unter anderem erwarten euch neue Spielmodi und Challenges, der erste Content-Drop kommt am 20. März 2024.

Entdeckt den Berg Qaf neu

Die kommenden Inhalte sollen euch dazu anspornen, den Berg Qaf neu zu entdecken und euch neuen Herausforderungen zu stellen.

Am 20. März kommt das erste Update mit dem Titel "Warrior's Path". Es bringt einen Speedrun-Modus, einen Permadeath-Modus sowie vier neue Outfits für Sargon ins Spiel. Und das alles ist kostenlos.

Die Post-Launch-Roadmap für Prince of Persia: The Lost Crown.

Im Frühling 2024 geht es mit dem Boss-Attack-Update weiter. Darin erwartet euch eine Boss-Marathon-Herausforderung und weitere neue Sargon-Outfits. Das Divivine-Trials-Update im Sommer 2024 verspricht wiederum "neue Kampf-, Plattform- und Rätsel-Herausforderungen" sowie neue Amulette, Outfits und andere Überraschungen.

"Später im Jahr 2024" ist dann mit einem Story-DLC zu rechnen, zu dem aber noch keine Details vorliegen.

Prince of Persia: The Lost Crown wurde im Januar 2024 veröffentlicht und ist auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.