Naraka Bladepoint kommt nächste Woche auf die PS5 und wird überall free-to-play.

NetEase hat angekündigt, dass das Battle Royale Naraka Bladepoint in der kommenden Woche für die PlayStation 5 erscheint.

Die PS5-Version ist ab dem 13. Juli 2023 verfügbar und damit geht eine weitere große Änderung einher: die Umstellung auf das Free-to-play-Modell.

Künftig kostenlos spielbar

Die Free-to-play-Umstellung betrifft an jenem Tag natürlich sämtliche Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar ist.

Wie NetEase mitteilt, hat das Spiel zum zweiten Geburtstag auch die Marke von 20 Millionen Spielerinnen und Spielern geknackt.

Zudem erwarten euch verschiedene neue Features, zum Beispiel ein 12vs12-Modus namens Capture the Spirit Well, in dem ihr bestimmte Punkte auf dem Map einnehmen müsst.

Mit Tessa gibt’s ebenso eine neue Heldin, zudem bekommt ihr Events und Belohnungen zum Jubiläum, spezielle Belohnungen für PS5-Spielerinnen und -Spieler und mehr.

Hier ist ein aktueller Trailer dazu: