Netflix Games hatte bis jetzt noch nicht den großen Durchbruch. Zwar ist die Plattform für ihre große Auswahl an Serien und Filmen bekannt und beliebt, doch so ganz will es mit den Videospielen bislang nicht klappen, die der Dienst kostenlos mit seinem Abonnement anbietet.

Netlix will die ganz großen Fische fangen

Bisher bietet das Unternehmen eher kleinere Titel zum Download an. Das möchte Netflix Berichten zufolge aber ändern. Im vor allem für Mobilgeräte ausgerichteten Dienst sollen bald "höherwertige" Spiele hinzukommen. Angeblich gibt es derzeit Gespräche über die Lizenzierung eines GTA-Spiels (danke, Eurogamer.net).

In Richtung Gaming ging es für Netflix bereits im November 2021. Hier stellte das Unternehmen fünf Android- und iOS-Titel für seine Nutzer zur Verfügung. Bis zum heutigen Tag ist das Portfolio auf 70 Spiele herangewachsen, darunter das LoL-Spin-off Hextech Mayhem, Tomb Raider Reloaded oder Oxenfree.

Welchen Grand-Theft-Auto-Titel Netflix in seinen Katalog aufnehmen möchte, ist bisher nicht bekannt. Die Bemühungen des Unternehmens in Richtung Gaming sind alles andere als neu. So soll Netflix letztes Jahr laut engadget sogar ein eigenes Studio gegründet haben, um an Triple-A-Produktionen zu arbeiten.