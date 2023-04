So könnt ihr auf Netflix Spiele zocken - Eine Anleitung von der Suche bis zum Spielstart

Auf Netflix könnt ihr ganz entspannt nach Serien und Filmen suchen. Aber wisst ihr auch, wie ihr Games mit Netflix-Spiele herunterladen und starten könnt? Wir verraten es euch Schritt für Schritt.

Was ist Netflix-Spiele?

Netflix-Spiele. Was ist das überhaupt? Wenn ihr ein gültiges Netflix-Abo habt, könnt ihr auf etwa 50 exklusive Mobile Games zugreifen, die ihr auf euer Smartphone oder Tablet laden könnt. Die besten Spiele auf Netflix haben wir euch in einem anderen Artikel zusammengefasst.

Diese Games spielt ihr über euer Netflix-Konto und euer Profil - für Kinderprofile ist die Spiele-Option nicht verfügbar. Zusätzlich besitzen alle Spiele eine Altersfreigabe, die es Eltern erleichtert, die richtigen Titel für ihre Kinder auszuwählen.

Gespeichert werden die Daten dann in der Cloud oder direkt auf dem Gerät - je nachdem, was ihr ausgewählt habt. Die Games können auch an mehreren Geräten über dasselbe Konto gezockt werden. Ach und Werbung sowie In-App-Käufe enthalten die Spiele auch nicht.

Hier findet ihr inzwischen mehr als 50 exklusive Titel.

Was ihr benötigt, um Games auf Netflix-Spiele zu zocken

Für Netflix-Spiele benötigt ihr gewisse Voraussetzungen:

Ein kompatibles Gerät (min. Android 8.0, iOS 15, iPadOS 15)

Ein aktives Netflix-Abonnement

Eine Internetverbindung für Download und die Installation

Genügend Speicherplatz auf dem Gerät

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es eigentlich auch schon losgehen.

So sucht und installiert ihr Spiele auf Netflix

Per Android

In der App gibt es bereits einige Mobile-Games auf der Startseite und auch eine Registerkarte, die euch direkt zur Bibliothek führt. Findet ihr einen Titel, der euch anspricht, klickt ihr auf "Spiel herunterladen".

Der Schalter zum Herunterladen der Netflix-Spiele ist kaum zu übersehen.

Dadurch wird der Play Store geöffnet. Hier klickt ihr dann auf "installieren". Möglicherweise müsst ihr anschließend die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Ist das Spiel komplett installiert, könnt ihr es über die Schaltfläche "öffnen" starten und loszocken.

Ihr könnt aber auch direkt im passenden Play Store nach euren Wunschtiteln suchen. Hier sind dieselben Schritte erforderlich. Nur am Ende müsst ihr euch mit euren Netflix-Daten in eurem Konto anmelden, um das Spiel nach der Installation starten zu können.

Per iOS

In der App haltet ihr Ausschau nach Spielen auf dem Startbildschirm oder ihr geht direkt über den Reiter "Spiele" in die Bibliothek. Dort sucht ihr euch den passenden Titel heraus und klickt auf "Spiel herunterladen".

Jetzt klickt ihr auf "Laden" oder auf das Wolkensymbol. Danach wird euer Wunschtitel heruntergeladen und installiert. Danach könnt ihr es bequemt öffnen und das Profil wechseln, solltet ihr den Titel auf einem anderen Profil spielen wollen.

Auch über den App Store ist das Ganze ein Kinderspiel. Öffnet den App Store und sucht nach einem Netflix-Spiel. Von dort aus ladet ihr den Titel per Schaltfläche oder mit dem Cloud-Symbol herunter. Wenn ihr den Titel jetzt öffnet, müsst ihr nur noch die Daten eures Netflix-Kontos eingeben und es kann losgehen.