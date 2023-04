Neuer Shooter bietet schwerelose Multiplayer-Action: Boundary ist jetzt im Early Access auf Steam

Ab sofort könnt ihr mit Boundary einen neuen Multiplayer-Shooter im Early Access auf Steam spielen.

Es ist ein weltraumbasiertes Spiel, was bedeutet, dass ihr hier in der Schwerelosigkeit mit schwer bewaffneten Astronauten spielt.

Was ist Boundary?

Diese hören auf den Namen Astroperator und liefern sich in der Schwerelosigkeit und in Weltraumanlagen heftige Feuergefechte in Teams.

Eure Feinde können aufgrund der Schwerelosigkeit also wirklich aus jeder Richtung kommen und ihr müsst schauen, dass ihr dabei nicht die Orientierung verliert. Mithilfe der Ausrüstung könnt ihr unterschiedliche Rollen einnehmen und darüber hinaus verschiedene Klassen wählen, wodurch ihr etwa als Scharfschütze oder Nahkampf-orientierter Astroperator agiert.

Euer Arsenal lässt sich zudem anpassen und verbessern, ebenso könnt ihr unterschiedliche Gadgets einsetzen.

Wie erwähnt, bekommt ihr Boundary auf Steam und zum Launch gibt es neben der Standard Edition auch noch eine Deluxe Supporter Edition sowie eine Ultimate Supporter Edition zu kaufen. Diese enthalten limitierte Kosmetika und Boni.