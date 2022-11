Neues Indie-Bundle gibt euch Dead Cells, Slay the Spire und mehr tolle Spiele deutlich günstiger.

Ein interessantes und deutlich im Preis reduziertes Indie-Bundle könnt ihr euch aktuell auf Steam sichern.

Das Bundle hört auf den Namen "Everyone is Here... Again" und feiert die Veröffentlichung des Updates "Everyone Is Here Vol. II" für Dead Cells.

Was ist im Bundle drin?

Dementsprechend bekommt ihr mit dem Bundle unter anderem Dead Cells. Außerdem stecken noch Katana Zero, Shovel Knight: Shovel of Hope, Risk of Rain 2 und Slay the Spire drin.

Der Gesamtpreis dieser Spiele, von denen bis auf Shovel Knight aktuell alle im Preis reduziert sind, liegt bei 56,09 Euro. Über den Kauf des Bundles spart ihr aber noch mal 15 Prozent zusätzlich und zahlt damit nur 47,68 Euro.

Dead Cells ist ein Action-Plattform-Spiel und zugleich ein Rogue-lite, das von Metroidvania-Spielen inspiriert ist. Als Action-Plattformer geht auch Katana Zero durch, wenngleich hier alles im Neo-Noir-Stil gehalten ist.

Wenn ihr Shovel Knight: Treasure Trove bereits besitzt, habt ihr auch Shovel Knight: Shovel of Hope, einen 8-bit-Ableger der Reihe. In Risk of Rain 2 bekämpft ihr wiederum wilde Monster auf fremden Planeten und Slay the Spire kombiniert Roguelikes und Kartenspiele gekonnt miteinander.

Noch bis zum kommenden Montag, den 14. November, ist das Bundle erhältlich und ihr könnt es euch hier kaufen.