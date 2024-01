Neues Streaming-Jahr, neue Marvel-Serien - Rettet „Echo“ das MCU?

KW02

Rettet „Echo“ das MCU?

Es gehört inzwischen ja schon zum (mehr oder weniger) guten Ton, dass uns Disney jedes Jahr aufs Neue mit zahlreichen Serien- und Filmstarts aus dem Marvel Cinematic Universe bombardiert. Um dem Massenkonsum entgegenzuwirken – oder besser gesagt: um den freien Fall des MCU zu stoppen – will es das Maushaus 2024 aber mal etwas ruhiger angehen lassen. Abgesehen von „Deadpool 3“ im Mai erscheint tatsächlich nur noch das Sony-Villain-Spin-off „Kraven the Hunter“ Ende des Jahres in den Kinos. Zwei Filme also nur, das ist mager aber sicherlich die richtige Entscheidung. Ähnlich dünn besetzt ist auch das Serienangebot.

Dünn aber dafür wahnsinnig vielversprechend: Mit „Echo“ bekommt die neue Antiheldin, die wir bereits in „Hawkeye“ kennengelernt haben, ihre eigene Vengeance-Story. Mehr noch: Über die neue Miniserie gehören nun auch die gefeierten Netflix-Serien um „Daredevil“ und „The Punisher“ ganz offiziell zum MCU-Kanon und können ab sofort easy in neuen Projekten verwendet werden.

Kleiner Spoiler (auch wenn schon in allen Promos verraten): Neben Vincent D’Onofrios Kingpin kehrt in „Echo“ auch Charlie Cox als Daredevil zurück. Ab sofort bei Disney+.

Generell war’s mal wieder eine überragende Woche für die nerdige Popkultur. Alle großen Franchise-Reihen haben sich mit neuen Projekten, spannenden Infos und überraschenden Wendungen im neuen Kalenderjahr angemeldet.

So auch „Star Wars“: Während alle Fans von „The Mandalorian“ sehnsüchtig auf Staffel 4 warten, ist jetzt bekannt geworden, dass Mando und Grogu bald auch die große Leinwand erobern. Die Produktion zu „The Mandalorian & Grogu“ (Arbeitstitel) soll noch dieses Jahr starten und die neu überarbeitete „Star Wars“-Filmoffensive im Kino anführen. Einen Kinostart hat der Film noch nicht.

Bleiben wir direkt bei George Lucas’ Magnum Opus: Disney kündigte diese Woche ebenfalls an, dass die gefeierte Disney+ Serie „Star Wars: Ahsoka“ eine zweite Staffel bekommen wird. Ursprünglich wurde das Projekt als Miniserie behandelt, doch der Streaming-Erfolg brachte das Studio zum Umdenken. Wann genau die zweite Season erscheinen wird, ist noch unklar.

Doch die Konkurrenz im All schläft nicht. Auch Paramount gab nun neuen Infos zur Zukunft von „Star Trek“ bekannt. Demnach arbeite man aktuell mit Nachdruck an einer Rückkehr ins Kino, nachdem das Franchise viele Jahre ausschließlich im Serienbereich die Tiefen der Galaxie erkundete. Nach Hits wie „Star Trek: Discovery“, „Star Trek: Picard“ und „Star Trek: Strange New Worlds“ soll Toby Hanes („Star Wars: Andor“) die Sternenflotte in die Kinos zurückbringen. Die Idee: Hanes neuer „Star Trek“-Ableger soll als Origin-Prequel funktionieren und somit mehrere Jahrzehnte vor Kirk und Co spielen. Gleichzeitig wurde aber auch die Arbeit zu einem vierten Film der Reihe von J.J. Abrams wieder aufgenommen, was darauf hindeutet, dass die Crew um Chris Pine und Zachary Quinto tatsächlich noch mal zurückkehren könnte.

Und die Zombies so? Die bekommen 2024 ebenfalls mächtig Futter! So veröffentlichte AMC nun endlich einen ersten Trailer zum „The Walking Dead“-Spin-off „The Ones Who Live“ , das die Geschichte von Rick und Michonne episch abschließen soll. Der deutsche Starttermin fällt auf den26. Februar bei MagentaTV. Derweil hat „The Last of Us“ nun endlich Abby für Staffel 2 gecastet. Nachdem lange Zeit Florence Pugh als heiße Kandidatin für die Rolle gehandelt wurde, hat sich HBO nun für Kaitlyn Dever entschieden. Season 2 soll aber erst 2025 erscheinen.

