New Tales from the Borderlands: Gearbox zeigt 18 Minuten neues Gameplay

Noch ein paar Wochen vom Veröffentlichungstermin am 21. Oktober entfernt, zeigt Gearbox ein langes Gameplay-Video von New Tales from the Borderlands.

Gameplay- und Charaktertrailer

Ganze 18 Minuten ist die Sequenz lang und zeigt die drei neuen Protagonisten von Gearbox' ersten Tales-from-the-Borderlands-Spiel. Die bisherigen Titel der Reihe stammten von Entwickler Telltale Games. Nun bekommt ihr einen guten Blick auf den Nachfolger des Borderlands-Studios.

Genau wie die ursprünglichen Spiele ist New Tales from the Borderlands eine interaktive Geschichte gespickt mit Entscheidungen und ein paar Minispielen. Mit einigen "wichtigen ehemaligen Migliedern" des ursprünglichen Telltale-Teams hat Gearbox eine Geschichte mit drei neuen Protagonisten erstellt.

Fran, Anuradha und Octavio bilden das neue bunte Trio, das ihr im neuen Gameplay-Video eine Weile begleiten könnt. Auf dem Weg durch die Abwasserkanäle von Promethea treten die neuen Helden gegen Waffenhersteller Tediore an. Dabei müsst ihr schnelle Entscheidungen in den zeitbegrenzten Dialogoptionen treffen und mit albernen Sammelfiguren kleine Quick-Time-Event-Kämpfe ausfechten, bei denen es um Leben und Tod geht.

Auch der Borderlands-typische Humor fehlt an dieser Stelle nicht, auch wenn nicht jeder Witz die Lachmuskel gleich stark in Anspruch nimmt. Ein Charaktertrailer stellt die drei Helden im Detail vor.

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für Xbox One, Xbox Series X und S, PS4, PS5, Nintendo Switch sowie PC.