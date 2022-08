New Tales from the Borderlands offiziell angekündigt, erscheint im Oktober

Am Abend hat Gearbox während der gamescom Opening Night Live New Tales from the Borderlands auch offiziell angekündigt.

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Drei Außenseiter

Die Geschichte von New Tales from the Borderlands dreht sich um "drei Außenseiter, die in ihrem Geschäft Chaos stiften wollen". Es handelt es sich um Anu, Octavio und Fran.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Gearbox und 2K versprechen ein "außergewöhnlich filmreifes Abenteuer" inklusive einer "planetaren Invasion" und "kaltherzigen Kapitalisten". Und Waffen mit Beinen gibt’s auch.

"Jede Entscheidung, ob groß oder klein, kann sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken, oft auf unerwartete Weise, und nur wenn man das Spiel durchspielt, wird man verstehen, wie die eigenen Entscheidungen die Borderlands verändern können."

Einerseits gibt’s das Spiel als Standard Edition – es wird nur digital verkauft -, andererseits könnt ihr auch eine Deluxe Edition inklusive Vorgänger kaufen.