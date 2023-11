Borderlands Collection: Pandora's Box wurde anscheinend für die Switch eingestuft

Aktuell könnt ihr die Borderlands Collection: Pandora's Box nur für PC, PlayStation oder Xbox erwerben. Für die Switch wurde die Sammlung noch nicht offiziell bestätigt. Hat die Nintendo Switch doch erst kürzlich eine Portierung des aktuellsten Hauptspiels, Borderlands 3, erhalten. Nun wurde die Sammlung jedoch angeblich für Nintendos Konsole eingestuft.

Kommt die große Sammlung doch für die Switch?

Die Einstufung der großen Borderlands-Sammlung erfolgte bereits im August und Pandora's Box wurde damals von der USK für Spieler und Spielerinnen ab 14 Jahren freigegeben, da es Gewalt enthält. Erst jetzt wurden Fans auf Reddit auf diese Bewertung aufmerksam. Im Nintendo eShop findet ihr die Sammlung aber bislang nicht.

Hier seht ihr einen Screenshot zur Einstufung:

Borderlands Collection: Pandora's Box for Nintendo Switch has been rated by Germany's software rating organization USK.#Borderlands #BorderlandsSwitch pic.twitter.com/EN2cYo47vU — Kurakasis (@Kurakasis) November 24, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sollte die Sammlung inhaltlich mit den Versionen auf PC, Xbox und PlayStation übereinstimmen, wird auch die Switch-Version Borderlands 1, Borderlands 2, The Pre-Sequel, Borderlands 3, Tales from the Borderlands und New Tales from the Borderlands enthalten - zusammen mit einigen DLC-Inhalten.