NHL 23: Das hier ist das Team of the Year.

Das Jahr 2022 haben wir vor ein paar Tagen hinter uns gelassen und in NHL 23 blickt EA Sports jetzt zurück auf das vergangene Jahr.

Die Entwickler haben das Team of the Year (TOTY) vorgestellt, eine Liste der besten Spieler des vergangenen Kalenderjahres.

Wer ist dabei?

Insgesamt hat man für das Team of the Year in NHL 23 sechs Spieler (einer auf jeder Position) ausgewählt, die man für "die Besten auf dem Eis" hält.

Die Wahl fiel diesmal auf folgende Spieler:

Cale Makar, der als einer der besten Verteidiger und Spieler der NHL gilt. 2022 gewann er mit Colorado Avalanche den Stanley Cup.

Roman Josi erzielte 2022 insgesamt 96 Punkte für die Nashville Predators, was ihn zum besten Punktesammler der Saison macht. Ebenso brach er den vorherigen Rekord von Paul Kariya (85 Punkte).

Igor Shesterkin ist Torwart bei den New York Rangers und stellte mit 79 Paraden einen neuen Mannschaftsrekord für Paraden in einem Playoff-Spiel und die zweitmeisten Paraden in einem Playoff-Spiel der gesamten Liga auf. Seine Paradenquote von .935 in der Saison 2021/2022 ist die dritthöchste in der Geschichte der Liga bei Torhütern, die in einer Saison mindestens 50 Spiele absolvierten.

Connor McDavid gilt als der schnellste Spieler der Spiele und führte seine Edmonton Oilers ins Finale der Western Conference. Zudem war er seit 2002 der erste Spieler, der in der Torschützenliste auf Rang eins stand, ohne in der Endrunde zu spielen.

Nathan MacKinnon ist ebenfalls ein Spieler von Colorado Avalanche und führte mit 13 Toren in den Playoffs 2022 alle Skater an.

Auston Matthews stellte in der Saison 2021/22 den Rekord für die meisten Tore eines in den USA geborenen Spielers auf, ebenso gewann er zum zweiten Mal in Folge die Rocket Richard Trophy, den Ted Lindsay Award für den herausragendsten Spieler und die Hart Trophy für den wertvollsten Spieler.

Jeder der erwähnten Spieler erhält in NHL 23 ein verbessertes Ultimate-Team-Spieler-Item, das ihr sammeln könnt. Ebenso erhalten die Spieler eine Trophäe, die diese Auszeichnung zeigt.