Nintendo Direct: Unsere Prognosen für heute Abend.

Na, schon ganz gespannt auf die neue Nintendo Direct heute?

Ihr braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen dafür – oder Kaffee -, denn die neue Show wird um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Was könnte bei der Nintendo Direct passieren?

Rund 40 Minuten läuft die neue Nintendo Direct, da ist natürlich viel Platz, um viel zu zeigen. Aber was wird denn zu sehen sein?

Nintendo sagt es wie folgt: " In der etwa 40-minütigen Präsentation erhaltet ihr hauptsächlich Informationen zu Spielen für Nintendo Switch, die in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen."

Da fällt besonders das Wort hauptsächlich auf, ein paar Andeutungen und/oder Ankündigungen für den Rest des Jahres sind also nicht ausgeschlossen. Was auch nicht verkehrt wäre, denn Nintendos eigenes Line-up für 2023 ist bisher eher dünn.

Mehr zum Thema:

Nun aber zu den Prognosen… Was könnten wir sehen?

Mehr von Zelda: Tears of the Kingdom: Nicht der unrealistischste Tipp, immerhin soll das Spiel im Mai erscheinen. Ein neuer Trailer? Gut möglich. Mehr als das? Schwer zu sagen. Es wäre nicht überraschend, wenn das neue Zelda: Tears of the Kingdom, wie andere Spiele zuvor, noch seine eigene, Spiel-spezifische Direct-Ausgabe erhält.

DLC für Xenoblade Chronicles 3: Bis Ende April soll der nächste DLC für Xenoblade Chronicles 3 erscheinen, inklusive eines neuen Charakters. Dass wir hier einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, ist durchaus wahrscheinlich. Hängt aber womöglich auch vom Veröffentlichungsdatum ab.

Nächster DLC für Mario Kart 8 Deluxe: Der dritte Strecken-DLC für Mario Markt 8 Deluxe erschien im Dezember, sehen wir also bald DLC Nummer vier? Bisher lagen immer vier, fünf Monate zwischen den DLCs, der nächste könnte also vielleicht im März oder April erscheinen. Könnte vielleicht noch etwas zu früh für einen Trailer sein, außer der DLC kommt früher als gedacht.

DLC für Splatoon 3: Nintendo hatte bereits angegeben, dass für Splatoon 3 ein umfangreicher und kostenpflichtiger DLC geplant ist. Sehen wir den bei der neuen Nintendo Direct? Je nachdem, wann er erscheinen soll, könnte es dafür noch zu früh sein. Aber vielleicht gibt’s ja ein paar Informationen zu kostenlosen neuen Inhalten.

Ist es noch zu früh für Infos zum Splatoon-3-DLC?

DLC für Mario Party Superstars: Haha, guter Witz, als ob Nintendo die Mario-Party-Spiele nachträglich mit neuen Inhalten unterstützen würde…

Neues zu Pikmin 4: Nicht auszuschließen, bei der vorherigen Nintendo Direct tauchte das Spiel wieder aus der Versenkung auf. Gibt es jetzt weitere Neuigkeiten oder gar einen Termin zu Pikmin 4? Zumindest neue Details sind keine unrealistische Vorstellung.

Ein Termin für Hollow Knight: Silksong: Viele warten auf Hollow Knight: Silksong, zuletzt wurden Hoffnungen auf eine Präsenz bei der Nintendo Direct enttäuscht. Diesmal vielleicht? Vergangene Woche bekam das Spiel seine eShop-Seite, deutet das also eine baldige Veröffentlichung an? Oder gar einen Shadow Drop nach der Direct? Mal sehen.

Game-Boy-Spiele für Switch Online: Es gab schon Berichte/Gerüchte, wonach auch Game-Boy-Spiele zu Nintendo Switch Online kommen könnten. Wäre diese Direct also ein guter Zeitpunkt, um das mal so nebenbei anzukündigen? Sofern solche Pläne überhaupt den Tatsachen entsprechen. Würdt ihr euch darüber freuen?

Einsatz für Advance Wars: Nach dem Start des Angriffskrieges auf die Ukraine wurde Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp verschoben, bekommt es nun endlich ein Release-Datum? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, im Grunde wartet es ja nur darauf, veröffentlicht zu werden. Vielleicht sogar als Shadow Drop?

Kommt Advance Wars bald?

Metroid Prime 4: Puh, schwieriges Thema. Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich zu Metroid Prime 4 nichts Neues (dann kann man auch nicht enttäuscht werden). Aber wer weiß, vielleicht nach den ganzen Jahren ja endlich zumindest ein neuer Teaser? Und was ist eigentlich mit dem Remaster/Remake von Metroid Prime, das angeblich existieren soll? Fragen über Fragen… Fans würde es mit Sicherheit freuen.

DLC für Pokémon Karmesin und Purpur: Beide Spiele sind ein Mega-Erfolg, DLC dürfte aber vermutlich bei einer Nintendo Direct nicht angekündigt werden. Das ist eher was für eine Pokémon Direct und am 27. Februar ist wieder Pokémon Day. Das wäre eher etwas für diesen Tag. Ein Teaser vielleicht? Oder ein Ausblick auf das nächste Update, das hoffentlich die Performance verbessert.

Star Fox: Diesen Monat wird Star Fox 30 Jahre alt. Sofern Nintendo dieses Jubiläum nicht völlig ignoriert, könnten wir ein paar Dinge anlässlich dieses Geburtstags sehen. Vielleicht ja ein Remake/Remaster oder eine Portierung älterer Titel auf die Switch? Oder gar ein neues Star Fox? Star Fox Zero und Star Fox Guard sind immerhin schon sieben Jahre alt, Star Fox 2 wurde vor sechs Jahren veröffentlicht.

Mehr Portierungen: Noch gibt es Möglichkeiten, Spiele von der Wii U auf die Switch zu bringen. Twilight Princess HD und The Wind Waker HD wären solche Kandidaten. Oder auch das absolut niedliche Yoshi's Woolly World?

Andere Überraschungen: Dinge, die man nicht kommen sah? Ja, aber gerne doch! Das sind immer die schönsten Sachen bei solchen Veranstaltungen, sofern sie nicht vorher leaken.

Welche Prognosen und Hoffnungen habt ihr für die heutige Nintendo Direct? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!