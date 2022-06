Nintendo kündigt neuen Super Sale im Switch-eShop an

Ein neuer Sale im eShop der Nintendo Switch steht in den Startlöchern. Oder genauer gesagt: Ein Super Sale.

Besagten Super Sale hat Nintendo soeben angekündigt, er beginnt diesen Donnerstag, also am 9. Juni 2022. Wahrscheinlich zur üblichen Zeit, also gegen 15 Uhr.

Erstmals Rabatte auf bestimmte Titel

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Angebot gab es auch, aber wirklich nur einen kleinen.

Nintendo zufolge könnt ihr erstmals mit Rabatten auf New Pokémon Snap, Shin Megami Tensei 5 und Lego Star Wars: Die Skywalker Saga rechnen.

Je nach Spiel spart ihr dabei bis zu 67 Prozent. Nähere Details liegen aktuell noch nicht vor. Wenn der Super Sale auf der Nintendo Switch beginnt, lassen wir es euch wissen.