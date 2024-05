Nintendo Switch: Absoluter Mario Klassiker vom Game Boy jetzt im Online-Abo!

Nintendo hat die Game-Boy-Bibliothek von Nintendo Switch Online heute um drei neue Spiele erweitert.

Tatsächlich sogar vier Stück, wenngleich eines davon nur in Japan verfügbar ist.

Welche Spiele sind neu?

Bei den drei hierzulande verfügbaren Spielen handelt es sich zugleich um Launch-Titel, die damals, im Jahr 1989, zur Veröffentlichung des Game Boy verfügbar waren. Unter anderem ist das mit Super Mario Land das erste Super-Mario-Spiel auf dem Game Boy.

Außerdem bekommt ihr noch die beiden Titel Alleyway und Baseball. Das zusätzliche Spiel in Japan ist Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (The Frog For Whom the Bell Tolls) und erschien ursprünglich im Jahr 1992.

Um die Game-Boy-Titel auf eurer Nintendo Switch spielen zu können, benötigt ihr ein aktives Abonnement von Nintendo Switch Online.

Wie findet ihr die aktuellen Neuzugänge? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.