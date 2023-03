Nintendo Switch Online ruft zu den Burgern! Neue SNES- und Game-Boy-Spiele im März

Wie jeden Monat bringt Nintendo auch im März 2023 neue SNES-, NES- und Game-Boy-Spiele für die Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online. Insgesamt dürft ihr euch über vier neue, alte Spiele freuen.

Schmackhaftes Angebot für Switch-Online

Kirby's Dream Island 2 und BurgerTime Deluxe peppen das Angebot an Game-Boy-Titeln auf. Das dritte Spiel der Kirby-Serie bringt euch drei tierische Freunde - Rick den Hamster, Coo die Eule und Kine den Sonnenfisch. Das Beste daran ist, dass ihr auf diesen Tierchen sogar reiten könnt.

In BurgerTime Deluxe, einer verbesserten Fortsetzung von BurgerTime, spielt ihr Peter Petter und bereitet Burger zu, während ihr ungenießbaren Feinden ausweichen müsst.

Side-Pocket und Xevious werden der SNES- und NES-Bibliothek hinzugefügt. Mit Xevious erhaltet ihr ein Shoot 'em up, bei dem ihr mit einem Kampfflugzeug immer weiter nach oben steigt und euch mit Kugeln um Feinde in der Luft und mit Bomben um Gegner am Boden kümmern müsst.

In Side-Pocket spielt ihr Billard in ganz Amerika und könnt in einem speziellen Trick-Shot-Modus mit 19 Leveln zeigen, was ihr so alles gelernt habt.

Künftig sollen auch The Legend of Zelda: Oracle of Seasons sowie Oracle of Ages, Pokemon: Trading Card Game und Kirby Tilt & Tumble in die Retro-Sammlung wandern. Ein genaues Datum hierfür gibt es aber nicht.