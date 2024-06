Noch mehr Xbox-Spiele für die PS5: Phil Spencer sieht darin Vorteile für Xbox-Spieler

Nach dem Xbox Showcase hat Phil Spencer eine Menge Stoff zum Quatschen. So sprach er auch darüber, dass Xbox weit mehr Spiele auf die PlayStation 5 bringen wird, als beim Showcase angekündigt wurden.

Mehr Xbox-Titel auf der PS5

Aktuell sind nur vier Spiele von Xbox auf der PlayStation erschienen. Diese sind Sea of Thieves, Grounded, Pentiment und Hi-Fi Rush. Doch das bleiben nicht die letzten ihrer Art.

"Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Xbox-Kunden besteht darin, dass sie die Möglichkeit haben werden, das Spiel zu kaufen oder zu abonnieren, wir werden das Spiel auf anderen Bildschirmen unterstützen - und ihr werdet mehr unserer Spiele auf mehr Plattformen sehen", sagte Spencer gegenüber IGN.

"Und wir sehen das einfach als Vorteil für die Franchises, die wir aufbauen. Und wir sehen das auch bei den Spielern, und die Spieler lieben es, spielen zu können."

Zumindest wissen wir, dass Doom: The Dark Ages auch auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Konkrete Titel nannte Spencer in seinem Gespräch allerdings nicht. Also bleibt es weiterhin bei den üblichen Spekulationen.