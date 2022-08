Nostalgietrip mit der Egret II Mini - 40 vorinstallierte Spiele gibt es dazu

ININ Games bringt das neue Egret II Mini auf den Markt - eine Mini-Retro-Konsole mit vielen tollen Features.

Kleines Retro-Erlebnis

So bringt die Konsole in Rosa oder exklusiver blaue Edition ganze 40 vorinstallierte TAITO-Arcade-Spiele mit. Darunter etwa Bubble Bobble oder Darius Gaiden. In Zukunft will der Entwickler noch weitere Spiele hinzufügen, "wenn sich die Gelegenheit ergibt".

Mit dem Paddle und Trackball Game Expansion Set erhaltet ihr 10 weitere Titel auf einer SD-Karte. Per Joystick und mit sechs Tasten lassen sich die Spiele steuern. Zwei weitere Mini-Controller können optional an die USB-Typ-A-Schnittstellen verbunden werden.

Nach dem Ebenbild des originalen Arcade-Automaten lässt sich der 5-Zoll-Monitor im 4:3-Format des Egret II Mini drehen. So könnt ihr horizontal und vertikal spielen, je nachdem, was ihr gerade braucht. Die Auflösung beträgt 1024×768 Pixel.

Eingebaute Stereolautsprecher sorgen für nostalgischen Klang, während Funktionen wie Speicherstände, einstellbare Leben und Schnellfeuer euch das Erlebnis erleichtern.

Die Egret Mini II könnt ihr bei Gamesrocket und im Store von Stricktlylimitedgames kaufen. Preislich liegt die Konsole bei 199,99 Euro oder mehr für spezielle Bundles.