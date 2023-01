Nvidias RTX 4070 Ti erscheint noch diese Woche - Das kann die neue Grafikkarte

Nvidia enthüllt seine neue Mittelklasse-Grafikkarte. Die RTX 4070 Ti erscheint morgen, am 5. Januar, und kostet euch 899 Euro. Was die neue GPU alles kann, hat Nvidia so kurz vor der Markteinführung natürlich auch verraten.

Statt 4080 mit 12 GB nun die 4070 Ti

Die RTX 4070 Ti besitzt identische Spezifikationen wie die RTX 4080 mit 12 GB aus dem letzten Jahr, die später wieder vom Markt genommen wurde. Der Grund war die verwirrende Positionierung auf dem Markt, da zeitgleich auch die 16-GB-Version der 4080 erschien.

Euch stehen also 12 GB Grafikspeicher zur Verfügung, die laut Nvidia perfekt für Mittelklasse-Gaming in 1440p-Grafik eingesetzt werden kann. Die Leistung der neuen 4070 Ti entspricht der doppelten Performance der 3090 Ti.

Hier seht ihr die Leistung der Nvidia RTX 4070 Ti im Vergleich.

Besonders interessant an den Karten der 40er-Reihe ist DLSS 3 - ein KI-gestützter Leistungsmultiplikator, der die Performance um das Vierfache steigern und euch so deutlich bessere FPS ermöglichen kann. Statt neuen Pixeln ermöglicht es diese Deep Learning Super Sampling-Technologie ganze neue Frames zu berechnen.

Preislich liegt die RTX 4070 Ti mit ihren 899 Dollar deutlich unter ihrer 4090-Flaggschiff-Karte mit 1.859 Euro und auch der 4080 mit 16 GB, die ihr für 1.399 Euro erhalten könnt.