Ihr habt die Ori Spiele geliebt? Das sagen die Entwickler zu einem möglichen dritten Teil

Die Moon Studios, Entwickler der wunderbaren Titel Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps, haben Ideen für einen möglichen dritten Teil.

Allerdings braucht ihr dafür Geduld, denn erst einmal wird es den nicht geben. Der Fokus liegt aktuell allein auf dem Action-RPG No Rest for the Wicked.

Irgendwann vielleicht

"Wir waren ziemlich zufrieden damit, wo es aufgehört hat", sagt Moon Studios' Mitgründer Gennadiy Korol im Gespräch mit Game Informer. Die ersten beiden Teile hätten "eine vollständige Geschichte erzählt".

CEO und Creative Director Thomas Mahler betonte daraufhin jedoch, dass er "einige Ideen" für ein drittes Ori-Spiel habe.

"Ich habe bereits einen Titel dafür [...], aber im Moment konzentrieren wir uns ganz auf No Rest for the Wicked."

No Rest for the Wicked startet auf dem PC am 18. April 2024 in den Early Access, wird das Studio also noch eine ganze Weile beschäftigen.

Bevor wir vielleicht einmal ein drittes Ori-Spiel sehen - falls überhaupt -, dürften sicherlich noch einige Jahre vergehen.