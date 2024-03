Path of Exile 2 erhält erste Beta doch erst Ende 2024

Ich weiß, ich weiß. Ihr wollt am liebsten direkt die Tore von Path of Exile 2 stürmen, sobald die erste Beta erscheint. Diese sollte eigentlich am 7. Juni 2024 starten. Daraus wird jetzt aber nichts mehr, denn das Spiel kann so schnell nicht für eine Beta herausgeputzt werden.

Füße stillhalten fällt schwer

Schon 2019 kündigte Grinding Gear Games die Fortsetzung zu Path of Exile an. Da Diablo 4 als direkter Konkurrent bereits eine Weile auf dem Markt ist, dürfte die erste Beta von Path of Exile 2 bei Fans beider Spiele sicher Interesse wecken. Auf der Gamescom 2023 war es möglich, Path of Exile 2 anzuspielen.

In einem dreistündigen Showcase hat der Entwickler gestern bekannt gegeben, dass die geschlossene Beta, die für den Sommer geplant war, ausfällt. Path of Exile 2 erhält seinen ersten Beta-Test erst Ende des Jahres.

Dennoch wird es im Juni erste Alpha-Tests geben. Auf X schreibt der Entwickler: "Obwohl wir glauben, dass wir den Inhalt des Spiels rechtzeitig fertigstellen können, haben wir unterschätzt, wie lange es dauern wird, bis das Gameplay auf einen Standard gebracht ist, mit dem wir zufrieden sind."

Ein konkretes Datum für die Beta gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Einige Monate länger müsst ihr euch aber auf jeden Fall gedulden.

Während der Präsentation wurden außerdem Inhalte für das aktuelle Path of Exile vorgestellt, darunter Details zur kommenden Erweiterung "Necropolis", die am 29. März erscheint. Für Path of Exile 2 wurde die Söldnerklasse vorgestellt.