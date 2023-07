Path of Exile 2 wird mit 100 Bossen und sechs neuen Klassen verdammt groß

Nicht immer war klar, dass Path of Exile 2 solche Ausmaße annehmen würde - nicht einmal, dass es diese Fortsetzung überhaupt ein vollständiges, neues Spiel werden soll. Um das Jahr 2007 herum begann Grinding Gear Games über Aktualisierungen für die Charaktermodelle nachzudenken und seht mal, wo wir jetzt stehen.

Das erwartet euch in Path of Exile 2

Aus kleinen Verbesserungsvorschlägen wurde eine ganze Reihe an Aktualisierungen. 2019 stellte Grinding Gear Games dann Path of Exile 2 vor, das zunächst eher eine Fortsetzung im Stil von Overwatch 2 werden sollte - also viel mehr ein großer Patch als ein eigenständiges, neues Spiel.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Inzwischen ist klar, dass Path of Exile 2 ein komplett neues Spiel werden soll, dass sogar parallel mit dem ursprünglichen PoE laufen soll. "Wir haben erkannt, dass unser Plan, PoE 1 durch PoE 2 zu ersetzen, im Grunde genommen ein Spiel, das die Leute lieben, ohne Grund zerstören würde, also haben wir eine Entscheidung getroffen", sagt Game Director Jonatah Rogers auf der diesjährigen ExileCon.

Mehr zu Path of Exile 2:

Wird Path of Exile 2 ein Diablo-Killer? Seht Gameplay im neuen Trailer

Path of Exile 2 erscheint vielleicht nicht vor 2022

Path of Exile: Um Cyberpunk 2077 auszuweichen, wurde der DLC verschoben

"Path of Exile 1 und 2 werden getrennt sein, mit ihren eigenen Mechaniken, ihrer eigenen Balance, ihrem eigenen Endgame und ihren eigenen Ligen", fährt Rogers fort. Jedes der beiden Spiele wird alle drei Monate eine frische Liga erhalten und gekaufte Gegenstände werden in beiden Titeln verfügbar sein. Kleine Ausnahmen, wie spezielle Skins, bleiben aber exklusiv.

Path of Exile 2 soll neben den bestehenden Klassen aus PoE 1 sechs weitere Klassen hinzufügen, ein überarbeitetes und von der Ausrüstung unabhängiges Fertigkeitssystem bieten, neue Waffentypen, wie etwa Speere und Armbrüste, eine neue Story-Kampagne mit sechs Akten, die 20 Jahre nach dem Tod von Kitava spielt, ein neues Endgame, Änderungen in Handwerk und Wirtschaft sowie mehr als 100 neue Bosse.