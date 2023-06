Path of Exile 2: Der Diablo-Killer kommt und zeigt einen neuen Gameplay-Trailer

Aktuell haben Spieler rund um die Welt Spaß mit Diablo 4. Auf dem Summer Game Fest zeigt nun aber die Konkurrenz, was sie zu bieten hat. Path of Exile 2 zeigt einen ersten kurzen Gameplay-Einblick.

Nicht nur Diablo-Fans bekommen einen neuen Leckerbissen

Eine Minute lang könnt ihr euch in diesem Trailer ansehen, wie ein Charakter mit Blitzen gegen die großen, gruseligen Monster kämpft. Auch das blutige Logo fällt ins Auge und ist der letzte Anblick, den ihr erst einmal von Path of Exile 2 erhaltet. Neue Informationen gibt es am 28. Juli 2023.

