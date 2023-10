Es gibt neue Details zum kommenden Remake vom Atlus-Klassiker Persona 3 Reload. Der neuste Trailer stellt das Protagonisten-Team vor, darunter die überarbeiteten Kampfuniformen, Sozialwerte-System, Leben im Wohnheim, Schulkameraden und mehr. Einen "Behind The Scenes"-Trailer mit den neuen Sprecherinnen und Sprechern gibt es ebenfalls. Auch zu Persona 5 Tactica gab es in dem Zuge neue Informationen: Dabei wurde das Neues Spiel+ bestätigt, außerdem wird es Skilltrees geben und Extras, mit denen ihr beim Wiederholen eines Levels belohnt werdet.