Persona 6 kommt angeblich auf mehr als nur einer Plattform

Persona 6 soll angeblich für "mehrere Plattformen" erscheinen, so heißt es in einem kürzlichen Leak. Die weiteren Konsolen sollen dabei auch Xbox und die Switch - oder sogar schon die Switch 2 - beinhalten.

Weiterhin keine offiziellen Details

Nate the Hate und Midori sind schon länger als Brancheninsider bekannt und bestätigen, dass Atlus' neuer Persona-Titel nicht nur auf die PlayStation kommt.

"Nach den Informationen, die ich gehört habe, scheint es so, als ob Persona 6 auf die Xbox kommen wird. Persona-Fans haben also etwas, worauf sie sich freuen können", so Nate the Hate. Ob die Versionen jedoch zeitgleich erscheinen, das kann der Leaker nicht genau sagen.

Nate randomly dropping Persona 6 info during DirectXbox pic.twitter.com/DRZcZHrC3x — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) March 16, 2024

"Ich bin mir nicht zu 100 % sicher, ob die PlayStation-Version zeitgleich erscheint, aber wenn man bedenkt, dass die Persona-Spiele bisher zeitgleich mit den Multiplattform-Versionen erschienen sind, kann man davon ausgehen, dass Persona 6 zeitgleich für Xbox und PlayStation erscheinen wird. Es wäre eine wirklich große Sache, wenn Microsoft in der Lage wäre, das über Game Pass zu sichern."

In dem X-Thread, der den Ausschnitt aus dem Nate-the-Hate-Podcast zeigt, meldete sich auch Midori zu Wort und schrieb: "Diese Information ist korrekt. Und es wird für mehrere Plattformen erscheinen."

Wann genau die Fortsetzung des Rollenspiels erscheint, ist jedoch nicht klar.