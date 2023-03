Persona 5 erhält Mobile-Ableger und kommt mit neuen Charakteren auf Handy und PC

Persona 5 kommt für Handy und PC. Ja, ihr lest richtig. Das Rollenspiel von Entwickler Atlus, das am 15. September 2016 erschien, erhält einen mobilen Ableger mit einer neuen Besetzung - allerdings von einem anderen Entwicklerstudio.

Neues Spiel, neue Charaktere

Persona 5: The Phantom X heißt die Adaption, die für iOS, Android und Windows geplant ist. Ob der Titel allerdings auch außerhalb von China veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt.

IGN berichtet, dass es in China ab dem 29. März eine Testphase für das Spiel geben soll. Der Titel soll dabei eine vollständige Fortsetzung, in der ihr eine neue Gruppe von Phantom Thieves spielt. Kostenlos soll das Game auch noch sein, vermutlich aber In-App-Käufe besitzen.

Das Spiel bietet den normalen Persona-Alltag. Ihr könnt tagsüber in die Schule gehen, abends eure Freizeit mit Filmen oder Sport füllen und zwischendurch den ein oder anderen Palast infiltrieren. Die Originalbesetzung soll angeblich auch einen Auftritt in The Phantom X haben.

Verantwortlich für den Titel ist Black Wings Game Studio, auch wenn Atlus und sogar Persona-Charakterdesigner Shigenori Soejima bei der Entwicklung und der Gestaltung des Protagonisten dem Studio unter die Arme gegriffen hat.