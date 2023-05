Phantom Blade 0 - Stilvolle Action im alten Japan mit dem richtigen Hauch Fantasy

Kann es genug Nioh geben? Wie wäre es mit Nioh 3? Kein Bock? Macht nichts. Voll Bock? Pech gehabt. Ihr kriegt nämlich erst einmal Phantom Blade 0. Ausgehend vom Material ist es nicht einmal klar, dass es ein Souls-Game ist, vielleicht ist dieses düstere Japan-Fantasy-Gemetzel auch ein klassisches Action-Adventure. Wilde Fluchten hoch zu Pferd und ähnliche Setpieces deuten das an.

Phantom Blade 0

Die ersten Eindrücke sind sehr stimmungsvoll, mit einer elegant reduzierten Farbpalette, die einen den kalten Regen fast spüren lässt. Phantom Blade 0 sieht aber dramatisch anders aus als das sehr stilisierte Comic-Phantom-Blade-Executioners. Sehr viel realistischer, nur ein Hauch des Anime-Stils blieb noch in den Zwischensequenzen. Das Tempo der Bewegungen scheint sehr hoch, was in Verbindung mit hoffentlich hoher Framerate viel solide Action verspricht. Kommt für PS5, von Cruel Man Studios, aber wann genau, das ist noch offen.