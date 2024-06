Kommt ein Xbox Handheld? Phil Spencer hat dazu eine eindeutige Meinung

Xbox-Chef Phil Spencer hat ziemlich deutliche Bemerkungen im Hinblick auf einen möglichen Xbox-Handheld gemacht.

Im Gespräch mit IGN wurde er explizit nach einem Xbox-Handheld gefragt und er hat dazu eine klare Meinung.

Phil Spencer wünscht sich einen Xbox-Handheld

"Ich denke, wir sollten einen Handheld haben", sagte Spencer als Antwort auf die Frage nach einem solchen Gerät.

Offiziell bestätigt wurde diesbezüglich natürlich nichts, weder von ihm im Interview noch beim großen Xbox Games Showcase.

"Unsere Hardware-Zukunft sieht ziemlich fantastisch aus", fährt Spencer fort. "Ich bin unglaublich begeistert davon, welche Arbeit das Team mit verschiedenen Formfaktoren und verschiedenen Arten des Spiels leistet. Heute ging es um die Spiele… Aber es wird auch der Zeitpunkt kommen, an dem wir mehr über die Plattform reden. Und wir können es kaum erwarten."

Würde sich ein Xbox-Handheld dann eher am Steam Deck orientieren, also natives Spielen ermöglichen, oder mehr am PlayStation Portal Remote Player? Spencer sagt dazu: "Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man Spiele lokal spielen kann."

Das klingt schon fast wie eine halbe Bestätigung eines Xbox-Handhelds, wenngleich er das natürlich offiziell nicht tut.

Würde euch ein Xbox-Handheld gefallen und was würdet ihr euch von einem solchen Gerät erwarten?