Pikachu rockt die Tanzfläche in neuem Song von Jax Jones und Zoe Wees.

Pikachu tritt im Musikvideo des neuen Songs "Never Be Lonely" von "Multi-Platin-DJ" und Produzent Jax Jones auf.

Die Single entstand in Zusammenarbeit mit der deutschen Pop-Sängerin und Songwriterin Zoe Wees.

Pikachu auf der Tanzfläche

"In der Welt von Pokémon streben die Trainer mit ihren Pokémon-Partnern an der Seite nach der Erfüllung ihrer Träume", sagt The Pokémon Company. "Im offiziellen Musikvideo zu Never Be Lonely reisen wir in eine zukünftige Welt, in der Jax Jones und Zoe Wees eine mitreißende Performance liefern."

"Die wahre Magie entsteht, wenn das populäre Pokémon Pikachu seinen großen Auftritt hat. Mit elektrisierenden Funken, die das Stadion erleuchten, begeistert Pikachu die Menge und feiert diese außergewöhnliche neue Single mit einem besonderen Auftritt von Ceruledge."

Jax Jones arbeitet dabei nicht zum ersten Mal mit The Pokémon Company zusammen. Bereits 2021 wirkte er an Pokémon 25: The Album mit.

"Never Be Lonely ist eine klangliche Reise in das Herz der Musik und der Freundschaft, und es ist ein Privileg, dass Pikachu uns auf diesem Abenteuer begleitet", sagt Jones.