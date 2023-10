Pillars of Eternity 3 mit Budget von Baldur's Gate 3? Das ist Josh Sawyers Wunsch

Pentiment-Direktor Josh Sawyer würde gerne Pillars of Eternity 3 mit einem ähnlich großen Budget wie Baldur's Gate 3 entwickeln.

Sawyer entscheidet sich vorerst gegen ein Pentiment 2

Ob der Design Director von Obsidian als nächstes lieber Pentiment 2, Pillars of Eternity 3 oder Fallout New Vegas 2 wurde er in einem Interview mit Touch Arcade gefragt. Dabei ging es nicht um eine realistische Vorstellung. Budget, Zeit und das Entwicklerteam spielten bei der Fragestellung keine Rolle.

"Ich glaube nicht, dass ich Pentiment 2 machen würde", sagte Sawyer. "Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Spiel. Es ist nicht so, dass ich nie wieder dazu zurückkehren möchte, aber ich habe es gerade erst gemacht, also würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten."

"Ich denke, wenn ich wirklich ein unbegrenztes Budget hätte, würde ich Pillars of Eternity 3 machen, denn ich weiß, wie hoch das Budget für Deadfire war, und das war nicht gerade viel, und ich habe von mehreren Leuten gehört, wie hoch das Budget für Baldur's Gate 3 war, und ich werde nicht über Zahlen sprechen, aber wenn ich dieses Budget hätte, würde ich Pillars 3 machen."