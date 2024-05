Die besten Angebote für PS5 und PS4 beim Planet der Rabatte im PlayStation Store!

Die Aktion Planet der Rabatte im PlayStation Store ist zurück. Einmal mehr könnt ihr bei vielen Dingen im Store Geld sparen, insgesamt gibt es mehr als 2.000 Angebote.

Und das sind Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4, die Aktion läuft bis zum 6. Juni 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Grounded (27,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Obsidians Koop-Spiel macht euch klein, denn ihr werdet geschrumpt und müsst euch dann in einem Garten zurechtfinden. Ihr erforscht den nun riesig anmutenden Garten, baut Dinge und kämpft gemeinsam ums Überleben. Eben das, was man in Survival-Spielen so tut, nur diesmal aus einem etwas anderen Blickwinkel.

Warhammer 40.000: Rogue Trader (34,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Owlcat Games präsentiert euch mit Rogue Trader ein klassisches Rollenspiel, in dem es definitiv viel zu lesen gibt. Ihr erkundet die Systeme der Kronos-Ausdehnung, eine unerforschte und gefährliche Region des Weltraums. Dort lauern natürlich jede Menge Feinde auf euch. Während die Erkundung in Echtzeit abläuft, wechselt das Spiel bei Begegnungen in einen rundenbasierten Modus. Übrigens wurde gerade erst der erste DLC für das Spiel angekündigt.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe Edition (17,49 €, 75 Prozent Rabatt)

Alle neun Filme der Skywalker-Saga werden von diesem Spiel abgehandelt, es gibt also einiges an Missionen für euch zu absolvieren. Obendrein erkundet ihr zahlreiche Planeten auf denen es viel zu entdecken gibt, und schaltet unzählige Figuren frei. Natürlich darf der typische Lego-Humor dabei nicht fehlen.

Kingdom Come: Deliverance (5,99 €, 85 Prozent Rabatt)

Das mittelalterliche Böhmen erwartet euch in diesem Rollenspiel. Als Sohn eines Schmieds müsst ihr hilflos mit ansehen, wie euer Dorf überfallen und eure Familie getötet wird. Ihr selbst entkommt nur knapp, schwört aber Rache und nehmt es mit den Invasoren auf. Zuletzt wurde mit Kingdom Come: Deliverance 2 eine Fortsetzung angekündigt.

Die gesamte Skywalker-Saga in einem Spiel.

Anno 1800 (19,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Baut zu Beginn des Industriellen Zeitalters Stück für Stück eure eigene Stadt auf. Ihr müsst die Bevölkerung glücklich machen, ausreichend Geld verdienen und dafür sorgen, dass der Nachschub mit Rohstoffen gesichert ist. Den die braucht ihr, um die zahlreichen Produktionsketten aufrechtzuerhalten. Und das ist alles nicht so einfach, wie es vielleicht klingt!

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (11,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Vier Fraktionen könnt ihr in diesem Echtzeitstrategiespiel spielen. Unter anderem steht euch eine Kampagne zur Verfügung, für deren Geschichte man mit Black-Library-Autor Gavin Thorpe zusammenarbeitete. Alternativ stürzt ihr euch in den Multiplayer-Modus mit seinen 1vs1- und 2vs2-Schlachten.

Doom Eternal: Deluxe Edition (17,49 €, 75 Prozent Rabatt)

Nehmt es einmal mehr mit den Armeen der Hölle auf und lasst eure Waffen sprechen. Natürlich tut ihr das, um so die Auslöschung der Menschheit zu verhindern, ist doch klar! Denn das, was die Dämonen fürchten, seid ihr. Mit dabei ist in der Deluxe Edition unter anderem der Year One Pass mit Zugriff auf zwei Story-DLCs.

Mad Max (4,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Furiosa im Kino gesehen und jetzt habt ihr Lust auf ein Mad-Max-Spiel? Wenn ihr dieses hier von Avalanche verpasst habt, könnt ihr es euch recht günstig sichern. Mit Max erkundet ihr hier eine postapokalyptische Spielwelt unter anderem mit eurem Fahrzeug und nehmt es mit allerlei Feinden auf.