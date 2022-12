PlayStation bietet Jahresrückblick an: Seht im neuen Wrap-Up eure meistgespielten Titel von 2022

Der Jahresrückblick ist auf vielen Plattformen bereits zur Tradition geworden. Egal, ob Nintendo, Spotify, Reddit oder YouTube. Hier könnt ihr euer eigenes Nutzerverhalten sehen oder erhaltet Einblick in die beliebtesten Themen und Beiträge.

PlayStation schnürt einen Jahresrückblick zusammen

Auch PlayStation mischt jetzt mit und bietet mit der neuen Wrap-Up-Seite eine Möglichkeit für Spieler, ihre meistgespielten Titel des Jahres zusammengefasst zu sehen. Die Seite könnt ihr nur aufrufen, wenn ihr in eurem PlayStation-Konto angemeldet seid.

Doch nicht nur das am längsten gespielte Game könnt ihr dort einsehen. Auch die gespielten Stunden, eure gewonnenen Trophäen und weitere Statistiken sind dort aufgeführt. Wer sich das Wrap-Up ansieht, erhält außerdem ein kleines Dankeschön von PlayStation. Es ist ein Code für ein Astro-Bot-PSN-Profilbild.

Damit folgt PlayStation jetzt also einem Trend, den sich besonders Musikplattformen, wie Spotify und Apple Music zu eigen gemacht und perfektioniert haben. Die Mischung aus Analyse des eigenen Nutzungsverhaltens und nostalgischen Rückblick kommt bei den Nutzern sehr gut an und geht zur Vorweihnachtszeit in den sozialen Medien durch die Decke - immerhin wollen viele ihr Ergebnis zeigen und es mit anderen vergleichen.