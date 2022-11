PlayStation-Deals am Black Friday: The Last of Us Part 1 bei Otto für 49,99 Euro und mehr

Wer zum Black Friday nach PlayStation-Spielen sucht, sollte sich vielleicht einmal bei Otto umschauen. Hier gibt es Titel für PS4 und PS5 zu guten Preisen.

von Last-Gen bis Next-Gen und von alt bis neu

Ein Bundle mit God of War und Horizon Forbidden West für die PlayStation 4 bekommt ihr zum Beispiel für 79,99 Euro. Red Dead Redemption 2 gibt es für 17,99 Euro und Spider-Man Miles Morales kostet euch aktuell und nur für kurze Zeit 24,99 Euro.

Aber es gibt auch neue Titel im Angebot. So zum Beispiel das erst kürzlich erschienene The Last of Us Part 1, das ihr statt für 69,99 Euro für 49,99 Euro für die PS5 erhaltet. Die PS5-Version vom Ghost of Tsushima Director's Cut kostet bei Otto nur 34,99 Euro. Ratchet and Clank für die PS5 ist auf 29,99 Euro heruntergesetzt.

Aber auch Gran Turismo 7 für die PlayStation 4 gibt es deutlich günstiger. Die aktuelle Rennsimulation ist auf 31,48 Euro reduziert. Ebenso ist FIFA 23 für die PS4 mit 39,99 Euro stark vergünstigt.