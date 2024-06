Red Dead Redemption 2 auf PS5 und Xbox Series X/S? So könnte eine Current Gen Version aussehen

Rockstars Open-World-Western-Action-Adventure Red Dead Redemption 2 hat, im Gegensatz zu vielen anderen PS4- und Xbox-One-Titeln, noch kein Remaster oder ein 60-fps-Upgrade für PS5 und Xbox Series X erhalten.

Was besonders überrascht, da Rockstar technisch dazu in der Lage sein sollte, eine verbesserte Version des Spiels für die aktuellen Konsolen herauszubringen. Die aktuellen Konsolen bieten nur via Abwärtskompatibilität spielbare Last-Gen-Versionen an, wobei die PS5 auf eine 4K-Checkerboard-Auflösung und 30 fps begrenzt ist, während die Xbox Series X native 4K bei ebenfalls 30fps liefert. Beide Versionen sind im Wesentlichen mit den PS4-Pro- und Xbox-One-X-Versionen vergleichbar und spiegeln nicht das volle Potenzial des Spiels wider.

Wie könnte Red Dead Redemption 2 auf PS5 und Xbox Series X/S aussehen?

Wie ein Current-Gen-Upgrade für das Spiel aussehen könnte, hat sich Digital Foundry einmal näher angeschaut. Ein Modder namens Illusion hat eine Modifikation für die PS5 veröffentlicht, die die Framerate auf 60 fps erhöht, jedoch nur auf gehackten Konsolen funktioniert. Diese Mod zeigt, dass die PS5 in der Lage ist, das Spiel in 4K mit 60 fps darzustellen.

Eine weitere Modifikation von Illusion ermöglicht es, V-Sync zu deaktivieren und die Framerate vollständig zu entsperren, was beweist, dass das Spiel selbst in anspruchsvollen Bereichen immer über 60 fps liegt, wenn es in 1080p ausgeführt wird.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ein offizielles Upgrade aussehen könnte, hat Digital Foundry die PC-Version von Red Dead Redemption 2 auf einer speziellen PC-Konfiguration getestet, die der Hardware der aktuellen Konsolen entspricht. Bei diesen Tests zeigte sich, dass eine Auflösung von 1800p erforderlich ist, um eine stabile Framerate von 60 fps zu erreichen, obwohl eine dynamische Auflösung von 1728p bis 2160p möglicherweise alle Szenarien abdecken könnte. Kleinere Performance-Probleme und Ruckler bei der Fortbewegung hat man dabei zwar festgestellt, die sind jedoch möglicherweise auf die ungewöhnliche PC-Hardware zurückzuführen.

Ein weiteres Experiment war die Erstellung eines Qualitätsmodus, der native 4K und verbesserte Grafikeinstellungen bietet. Einige Verbesserungen, wie bessere Beleuchtung, globale Beleuchtung, die Draw Distance von Gras, volumetrische Effekte und Schattenqualität wurden ausprobiert, aber das Spiel erwies sich als zu anspruchsvoll, um in voller Ultra-Qualität bei 30 fps zu laufen. In Anbetracht dessen würde eher ein 60-fps-Upgrade das Spielerlebnis erheblich verbessern, findet Digital Foundry.

Abschließend wird spekuliert, dass Rockstar möglicherweise neuere Technologien aus dem kommenden Grand Theft Auto 6 verwenden könnte, um ein noch beeindruckenderes Upgrade für Red Dead Redemption 2 zu schaffen. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass Raytracing hinzugefügt wird, könnte ein gewisses Maß an Ambition im Hinblick auf die Verbesserung der Grafik und Performance der Grund sein, warum ein solches Upgrade noch nicht veröffentlicht wurde.

Würdet ihr euch ein Current-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 wünschen?