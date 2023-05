PlayStation ist neidisch auf die Switch (oder vielmehr Wii U) – Project Q hat seinen Auftritt

Immer nur auf den großen TV gucken, mit seinem epischen Format und in 4K, angeschlossen an ein aufwändiges Surround-System, das ist doch langweilig. Wie wäre es, wenn ihr eure PlayStation-5-Games auf einem Switch/Steamdeck-artigen 8-Zoll-Screen spielen könntet, eingefasst links und rechts von etwas, das wie ein vollwertiger PS5-Controller aussieht.

PlayStation Project Q

Project Q heißt das Gerät intern und ist keine eigene Konsole, sondern die PS5 streamt im WiFi auf diesen Remote-Screen. Die Möglichkeiten sind natürlich gegeben. Sei es einfach nur, um auf der Couch zu zocken, während die Familie des TV okkupiert. Oder einen zweiten Spieler spielen zu lassen, obwohl nur eine Konsole da ist. Das Remote Play taugliche Project Q kann seinen Platz in der Wohnung haben, aber viele Fragen bleiben: Was kann es am Ende genau, was wird es kosten und wann kommt es. Wenn denn überhaupt. Obwohl, das klang schon sehr bestimmt. Wir werden vielleicht im Laufe des Jahres mehr erfahren.