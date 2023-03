PlayStation Plus Katalog im März: Von Ghostwire Tokyo bis Life is Strange

Sony präsentiert das Line-up für PlayStation Plus im März. Was euch diesen Monat im Katalog erwartet, ist eine absolut und gnadenlos bunte Mischung.

Viele bekannte Titel schaffen es in den Katalog

Mit PlayStation Extra und Premium erhaltet ihr Zugang zum Spielekatalog. Im März warten dort einige Neuzugänge auf euch, wie der PlayStation Blog verrät, so etwa die Uncharted Legacy of Thieves Collection, die Nathan Drakes Abenteuer für die PS5 hübsch aufpoliert hat.

In Tchia geht es etwas fröhlicher zu. Hier müsst ihr physikbasierte Rätsel lösen, Totems schnitzen und auf hohen Felsen balancieren. Auch ein kleines Ständchen auf der Ukulele ist kein Problem und hat sogar bestimmte Effekte auf die Natur der offenen Spielwelt.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ist ein Neuzugang für alle Shooter-Fans. Zu dritt könnt ihr euch Taktiken überlegen, um euch einer außerirdischen Bedrohung entgegenzustellen.

Auch Ghostwire Tokyo kommt diesen Monat in den Katalog. In einem Tokyo voller übernatürlicher Wesen der japanischen Mythologie versucht ihr die Menschheit zu retten, während ihr in Life is Strange: True Colors mit Alex Chen die Gefühle anderer Personen lest und so die Entscheidungen trefft, die euch vielleicht zum Mörder eures Bruders führen. Life is Strange 2 ist auch gleich mit dabei.

Von heiter bis grausam

Immortals Fenyx Rising lässt euch als Halbgott für die Götter kämpfen, während ihr in Dragon Ball Z: Kakarot zum Saiyajin werdet und Goku, Gohan, Vegeta und die anderen kennenlernt und mit ihnen kämpft. In Street Fighter V Champion Edition könnt ihr euren Feinden ebenso auf die Mütze hauen.

Mit Untitled Goose Game wird eine Gans auf ein ahnungsloses Dorf losgelassen, die den Bewohnern Streiche spielt und sie mit allem ärgert, was eine Gans so zu bieten hat. Düsterer wird es hingegen in Final Fantasy Type-0 HD, wo ihr blutige Kämpfe im Krieg bestreitet und dunkle Geheimnisse aufdeckt.

Rage 2 bringt Bandenkriminalität in den Katalog, während Neo: The World Ends with You euch in das sogenannte "Reapers Game" wirft, das ihr um jeden Preis überleben müsst.

Zu guter Letzt gibt es noch Haven, ein Abenteuer zweier Liebender, die auf einen fernen Planeten flüchten und alles daran setzen, nicht auseinandergerissen zu werden.

Auch bei den PlayStation Classics gibt es Nachschub. So könnt ihr euch im März über Ridge Racer Type 4, Ape Academy 2 sowie Syphon Filter: Dark Mirror freuen.