Sieht so die PlayStation Zukunft aus? Video zeigt futuristischen Controller

Wie sehen PlayStation-Controller in Zukunft aus? Ein neues Sony-Video liefert uns einen Eindruck davon, was irgendwann einmal Realität werden könnte.

Das Video wurde beim Corporate Strategy Meeting des Unternehmens gezeigt und soll die "Creative Entertainment Vision" von Sony definieren.

Ein Blick in die Zukunft

Es zeige, "wo das Unternehmen in zehn Jahren stehen möchte, mit einem Blick auf zukünftige technologische Fortschritte".

In dem Video, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, ist der futuristische Controller kurz zu sehen. Dabei wird ein Charakter durch den Weltraum gesteuert.

"In zehn Jahren werden wir in einer vielschichtigeren Welt leben, in der sich physische und virtuelle Realitäten grenzenlos überschneiden", heißt es in der Video-Beschreibung.

"Wenn Sony als kreatives Unterhaltungsunternehmen in dieser Zukunft die Welt mit neuem Kando füllen würde, welche Art von Erfahrungswert würden wir dann anbieten, um dies zu ermöglichen?

"Um dieser Frage nachzugehen, haben wir eine Prototyping-Übung mit dem Konzept der 'Creative Entertainment Vision' durchgeführt. Aus dem Blickwinkel von Sonys Kreativität und Technologie betrachtet, präsentieren wir hier die Zukunft als eine Erweiterung unseres heutigen Lebens."

Was diese Creative Entertainment Vision anbelangt, gibt es laut Sony drei Phasen:

Nutzung von Technologie, um die Kreativität von Kreativen auf der ganzen Welt zu entfesseln und dabei physische, virtuelle und zeitliche Dimensionen zu überwinden. Wir verbinden unterschiedliche Menschen und Werte über Grenzen hinweg, um lebendige Gemeinschaften zu fördern. Gemeinsam mit Kreativen aufregende Erlebnisse schaffen, die über die Vorstellungskraft hinausgehen, und sie als neue Berührungspunkte für Kando auf der ganzen Welt verbreiten.

Was haltet ihr davon?