PlayStation startet digitalen Adventskalender mit täglichen Preisen

PlayStation veranstaltet ein Advents-Event. Jeden Tag gibt es dabei tolle Preise, einige aus dem Hardware- andere aus dem Software-Bereich. Wir haben alle Informationen zum digitalen Adventskalender von PlayStation.

Advent, Advent, ein Gamer rennt ...

... zu PlayStation. Die haben bis zum 24. Dezember nämlich jeden Tag Geschenke für euch, die ihr entweder abholen oder bei einer Verlosung gewinnen könnt. Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr in eurem PSN-Konto angemeldet seid. Wollt ihr bei einer Verlosung mitmachen, gibt es aber noch etwas anderes, das ihr dafür benötigt.

Ein Verlosungsticket könnt ihr euch nur holen, wenn ihr 750 Credits dafür ausgebt. Je mehr Credits an ein und demselben Tag in Tickets investiert werden, desto höher ist die Chance auf einen Preis. Und wie kommt ihr an die Credits?

Nun, da ist PlayStation ein wenig kreativ geworden und hat sich gleich mehrere Arten überlegt, wie ihr an die Währung für den Adventskalender kommt. Loggt ihr euch ein, gibt es bereits 250 Punkte. Daneben gibt es Quizfragen, Minispiele, Umfragen und mehr, die euch Credits einbringen. Auch auf Social Media wird es Aktivitäten wie diese geben. Wer PlayStation Plus besitzt, erhält außerdem einmalig 1.500 Credits geschenkt.

Hier gibt Sony einen Vorgeschmack auf die möglichen Geschenke. Seht ihr dort auch etwas das euch gefällt? Mit der PS5 schafft es der Adventskalender auf jeden Fall die meisten Augen auf sich zu richten.

Schaut ihr ein Video an, erhaltet ihr alle 30 Sekunden 150 Credits, besucht ihr einen vorgegebenen Link gibt es 1.000 Credits und für die drei Minispiele Memory, magisches Auge und Bist du schnell genug gibt es jeweils 750 Credits. Da kommt man doch sehr schnell an sein tägliches Ticket.

Die Credits könnt ihr direkt ausgeben oder für eine bestimmte Verlosung aufsparen. Um zu sehen, welche Gewinne sich hinter einem bestimmten Türchen befindet - richtig geraten - müsst ihr ein paar eurer Credits springen lassen. Kauft ihr ein Ticket, reicht das als Teilnahme völlig aus. Ihr seid dann mit im Pool und könnt als Sieger ausgelost werden.

Auf der Event-Seite seht ihr bereits einige Preise. So etwa ein Set aus Monitor, Tastatur und Maus als Hauptpreis sowie Gran Turismo 7 für die PlayStation 5 als Nebenpreis. Das kann sich durchaus sehen lassen. Auf dem PlayStation-Blog deutet das Titelbild Preise wie ein PS5, eine Jotnar-Edition von God of War Ragnarök, ein Sony-Smartphone und mehr an. Den Adventskalender selbst könnt ihr nur öffnen, wenn ihr euch in euren PSN-Account einloggt.