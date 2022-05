Pokémon Go: Alola an Alola - Wie ihr die Spezialforschung löst

Mit Alola an Alola geht in Pokémon Go die Alola-Jahreszeit spektakulär zu Ende. Dabei gibt es gleich mehrere neue Spezialforschungen zu lösen und einiges tun.

Was ihr über das neue Alola-an-Alola-Event in Pokémon Go wissen müsst, lest ihr nachfolgend in unserem Guide.

Alles über Alola an Alola in Pokémon Go:

Wann startet und endet Alola an Alola in Pokémon Go?

Das Event Alola an Alola in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 25. Mai 2022, um 10 Uhr Ortszeit. Sechs Tage lang habt ihr Zeit, um daran teilzunehmen. Alola an Alola endet am Dienstag, dem 31. Mai 2022, um 20 Uhr Ortszeit.

Folgende Boni gibt es während des Events:

Beim Öffnen von Geschenken erhaltet ihr den doppelten Sternenstaub .

. Während des Events könnt ihr Tragosso zu Alola-Knogga entwickeln, dabei lernt es die Lade-Attacke Schattenknochen.

Wichtig: Schließt ihr alle vier Event-Spezialforschungen der Jahreszeit bis zum 1. Juni 2022 ab, bekommt ihr auch noch eine Bonus-Spezialforschung. Wer diese Aufgabe bis dahin nicht schafft, kann sich den Zugang dazu auch als Ticket im In-Game-Shop kaufen.

Welche Pokémon kann ich während Alola an Alola in Pokémon Go fangen?

Eine Reihe verschiedener Pokémon könnt ihr während des Events Alola an Alola in Pokémon Go häufiger in der Wildnis antreffen.

Haltet die Augen nach folgenden Pokémon offen:

Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

Tragosso (schillernd möglich)

Bauz

Flamiau

Robball

Peppeck

Mangunior (schillernd möglich)

Alola-Mauzi (schillernd möglich)

Alola-Kokowei (schillernd möglich)

In Raid-Kämpfen sieht es während Alola an Alola wie folgt aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

Alola-Kleinstein (schillernd möglich)

Alola-Digda (schillernd möglich)

Alola-Sleima (schillernd möglich)

Wuffels (schillernd möglich) Stufe 3 Alola-Raichu (schillernd möglich)

Alola-Kokowei (schillernd möglich)

Alola-Knogga (schillernd möglich)

Stufe 5 Kapu-Riki

Kapu-Fala

Kapu-Toro

Kapu-Kime

Aus 7-km-Eiern können während des Events folgende Eier schlüpfen:

Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

Araqua

Imantis

Kommandutan

Alola-Mauzi (schillernd möglich)

Alola-Sleima (schillernd möglich)

Alola-Sandan (schillernd möglich)

Alola-Vulpix (schillernd möglich)

Alola-Digda (schillernd möglich)

Velursi (schillernd möglich)

Exklusive Feldforschungen während Alola an Alola in Pokémon Go:

Aufgabe Belohnung Verwende 7 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Bauz, Flamiau oder Robball Verschicke 3 Geschenke 5 Pokébälle Verschicke 3 Geschenke mit einem Sticker 3 Sananabeeren Verwende 7 Beeren beim Fangen von Pokémon 7 Hyperbälle Gehe 1 km Begegnung mit Peppeck oder Mangunior

Wie löse ich die Spezialforschung Alola an Alola in Pokémon Go?

Die Spezialforschung Alola an Alola in Pokémon Go verlangt folgendes von euch. Zwischendurch teilt sie sich in mehrere mögliche Schritte auf.

Alola an Alola (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon Begegnung mit Bauz Fange 4 Pokémon Begegnung mit Flamiau Fange 7 Pokémon Begegnung mit Robball Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 15 Pokébälle

Entscheidungsmöglichkeit

Insel Mele-Mele

Insel Akala

Insel Ula-Ula

Insel Poni

Insel Mele-Mele (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Verschicke 5 Geschenke an Freunde 1 Knursp Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 3 silberne Sananabeeren

Insel Mele-Mele (4/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 15 Geschenke an Freunde 1 Knursp Mache 5 Schnappschüsse mit wilden Pokémon 15 Hyperbälle Tausche 3 Pokémon 1 Sternenstück Verdiene 10 Herzen mit deinem Kumpel 3 goldene Himmihbeeren Schließe eine neue Freundschaft 1 Lockmodul Belohnungen Begegnung mit Alola-Raichu, 4 Glückseier, 1 Choreogel-Hut (Cheerleading-Stil)

Insel Akala (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Gehe 2 km 1 Rauch Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 3 silberne Sananabeeren

Insel Akala (4/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 7 km 1 Rauch Drehe 10 Pokéstops oder Arenen 15 Hyperbälle Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 1 Sternenstück Mache 5 Schnappschüsse mit wilden Pokémon 3 goldene Himmihbeeren Brüte 3 Eier aus 1 Super-Brutmaschine Belohnungen Begegnung mit Alola-Knogga, 2 Brutmaschinen, 1 Choreogel-Hut (Hula-Stil)

Insel Ula-Ula (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Fange 5 verschiedene Arten von Pokémon 1 Lockmodul Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 3 Sananabeeren

Insel Ula-Ula (4/4)

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon 1 Gletscher-Lockmodul Lande 10 Curveball-Würfe 15 Hyperbälle Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon 1 Sternenstück Lande 5 gute Curveball-Würfe hintereinander 3 goldene Himmihbeeren Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon 1 Magnet-Lockmodul Belohnungen Begegnung mit Alola-Vulpix, 4 Rauch, 1 Choreogel-Hut (Flamenco-Stil)

Insel Poni (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Besiege 2 Team-Go-Rocket-Rüpel 1 Rocket Radar Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 3 silberne Sananabeeren

Insel Poni (4/4)

Aufgabe Belohnung Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 1 Rocket Radar Besiege 4 Team-Go-Rocket-Rüpel 15 Hyperbälle Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 1 Sternenstück Besiege einen Team-Go-Rocket-Anführer 3 goldene Himmihbeeren Gewinne 3 Trainerkämpfe in der Go-Kampfliga 1 Premium-Kampf-Pass Belohnungen Begegnung mit Alola-Kokowei, 3 Sternenstücke, 1 Choreogel-Hut (Buyo-Stil)

Alola an Alola: Wie löse ich die Sammler-Herausforderung in Pokémon Go?

Auch eine neue Sammler-Herausforderung gibt es in Pokémon zum Event Alola an Alola zu lösen. Hierfür müsst ihr folgendes tun:

Aufgabe Belohnungen Entwickle Mangunior zu Manguspektor

Entwickle Peppeck zu Trompeck

Entwickle Bauz zu Arboretoss

Entwickle Flamiau zu Miezunder

Entwickle Robball zu Marikeck

Fange ein Tragosso

Fange ein Alola-Rattfratz

Entwickle Trompeck zu Tukanon 15.000 EP, Begegnung mit Wuffels, 15 Hyperbälle

