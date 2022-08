Pokémon Go: Galar-Zigzachs entwickeln - Wie ihr Galar-Geradaks und Barrikadax bekommt

Galar-Zigzachs ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Normal und gehört zur achten Pokémon-Generation. Das Pokémon lässt sich in Pokémon Go fangen und zweimal weiterentwickeln, wodurch ihr Galar-Geradaks und Barrikadax bekommen könnt.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Voraussetzungen ihr in Pokémon Go erfüllen müsst, um Galar-Zigzachs entwickeln zu können.

Inhalt:

Galar-Zigzachs, Galar-Geradaks und Barrikadax in Pokémon Go

Galar-Zigzachs tollt häufig rastlos umher und rempelt andere Pokémon, denen es begegnet, absichtlich an, um einen Streit zu beginnen. Häufig hinterlässt es ein großes Chaos durch seine Zickzack-Bewegungen.

Galar-Geradaks nutzt wiederum seine lange Zunge, um seine Beute zu provozieren und sie anschließend mit voller Wucht zu rammen. Es ist ein angriffslustiges Pokémon und nimmt es auch gerne mit Pokémon auf, die ihm deutlich überlegen sind.

Letztlich verfügt Barrikadax über eine beeindruckende Stimmkraft, sein Drohverhalten wird von entsprechenden Schreien begleitet. Wenn es mit den Armen ein X formt, stößt es gleichzeitig einen Schrei aus, das alle verschreckt.

Galar-Zigzachs Galar-Geradaks Barrikadax

Wie fange ich Galar-Zigzachs in Pokémon Go?

Normalerweise ist Galar-Zigzachs ein relativ seltenes Pokémon in Pokémon Go. Üblicherweise besteht die Chance, dass ihr es aus einem 7-km-Ei ausbrüten könnt. In der Wildnis taucht es – außer bei Events – normalerweise nicht auf. Eure beste Chance abseits von besonderen Events besteht also darin, 7-km-Eier auszubrüten und zu hoffen, dass sich darin ein Galar-Zigzachs befindet.

Mit etwas Glück findet ihr sogar noch ein schillerndes Galar-Zigzachs.

Wie entwickle ich Galar-Zigzachs zu Galar-Geradaks und Barrikadax in Pokémon Go?

Ihr könnt Galar-Zigzachs in Pokémon Go zu Galar-Geradaks entwickeln. Aus diesem macht ihr letztlich ein Barrikadax. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst.

So entwickelt ihr Galar-Zigzachs zu Galar-Geradaks und Barrikadax:

Galar-Zigzachs zu Galar-Geradaks entwickeln: 25 Bonbons

25 Bonbons Galar-Geradaks zu Barrikadax entwickeln: 100 Bonbons

Ihr braucht eine Menge Bonbons für beide Entwicklungen, denkt also darüber nach, bei Event-Begegnungen Sananabeeren einzusetzen. Ansonsten habt ihr vielleicht Glück und brütet eines bei einem Event aus, bei dem ihr mehr Bonbons fürs Ausbrüten erhaltet.

Welche Attacken haben Galar-Zigzachs, Galar-Geradaks und Barrikadax in Pokémon Go?

Galar-Zigzachs, Galar-Geradaks und Barrikadax verfügen in Pokémon Go über unterschiedliche Attacken. Hier ein Überblick:

Galar-Zigzachs

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Tackle (Normal)

Bodycheck (Normal) Lade-Attacken Schaufler (Boden)

Sternschauer (Normal)

Bodyslam (Normal)

Galar-Geradaks

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Schlecker (Geist)

Standpauke (Unlicht) Lade-Attacken Schaufler (Boden)

Mülltreffer (Gift)

Bodyslam (Normal)

Barrikadax

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Schlecker (Geist)

Konter (Kampf) Lade-Attacken Hyperstrahl (Normal)

Kreuzhieb (Kampf)

Nachthieb (Unlicht)

Mülltreffer (Gift)

Frustration (Normal) – Crypto

Rückkehr (Normal) – Erlöst

Viel Glück dabei, Galar-Zigzachs zu fangen und zu entwickeln!

