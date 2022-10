Pokémon Go: Laternecto besiegen - Beste Konter

Nach dem Event-Zeitraum des Community Days mit Lichtel in Pokémon Go habt ihr noch mehrere Stunden lang die Möglichkeit, Laternecto in Raids zu bekämpfen. Einerseits, um es zu fangen. Andererseits, um so noch mehr Lichtel in der Nähe der jeweiligen Arena anzulocken.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon sich in Pokémon Go als gute Konter eignen, um Lichtel besiegen zu können.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Laternecto?

Mit den folgenden Pokémon könnt ihr Laternecto in Pokémon Go bezwingen:

Laternecto Typ: Geist, Feuer Laternecto ist schwach gegen: Geist, Unlicht, Boden, Wasser, Gestein

Was ist der beste Konter gegen Laternecto in Pokémon Go? Momentan ist Mega-Gengar mit den Attacken Dunkelklaue und Spukball der beste Konter gegen Laternecto.

Weitere effektive Konter gegen Laternecto:

Pokémon Attacken Knakrack Lehmschuss

Erdkräfte Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss

Erdbeben Demeteros Lehmschuss

Erdkräfte Trikephalo Biss

Wirbler Rihornior Lehmschelle

Erdbeben Groudon Lehmschuss

Erdbeben Stalobor Lehmschelle

Schlagbohrer Skelabra Bürde

Spukball Mega-Turtok Aquaknarre

Aquahaubitze Mega-Banette Dunkelklaue

Spukball Mega-Hundemon Standpauke

Schmarotzer Crypto-Sumpex Lehmschuss

Aquahaubitze Crypto-Geowaz Lehmschelle

Erdbeben Crypto-Impergator Aquaknarre

Aquahaubitze Crypto-Despotar Katapult

Knirscher Crypto-Mewtu Psychoklinge

Spukball

Wie viele WP hat Laternecto in Pokémon Go?

Diese WP-Werte könnt ihr bei Laternecto in Pokémon Go erwarten:

Raid-Boss-WP - 19.902 WP Perfekte WP beim Fangen von Laternecto - 976 Perfekte WP beim Fangen von Laternecto mit Wetterverstärkung (Nebel, Sonnig) -1.220

Welche Attacken hat Laternecto in Pokémon Go?

Sedimantur beherrscht folgende Attacken in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Glut (Feuer)

Erstauner (Geist) Lade-Attacken Hitzewelle (Feuer)

Energieball (Pflanze)

Funkenflug (Feuer)

Alles, was wir über Laternecto wissen

Laternecto wird als Todesbote gefürchtet, da es sich häufig in der Nähe von Menschen aufhält, die bald sterben.

Es lungert gerne und Städten herum und gibt sich dort als Lampe aus. Wenn es dort einen Menschen entdeckt, bei dem es spürt, dass dieser bald stirbt, folgt es ihm unauffällig.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go