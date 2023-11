Pokémon Go: Lichtfestival 2023 - Neue Pokémon und alle Infos zum Event

Das Lichtfestival ist ein weiteres wiederkehrendes Event in Pokémon Go. Im Jahr 2023 umfasst es unter anderem das Debüt neuer Pokémon im Spiel sowie weitere Aktivitäten.

Das Event beginnt am Dienstag, den 7. November 2023, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 12. November 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide verraten wir euch alles, was ihr zum Lichtfestival 2023 in Pokémon Go wissen müsst!

Pokémon Go: Lichtfestival 2023 Inhalt:

Lichtfestival 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, gibt es Pokémon-Debüts beim Lichtfestival 2023 in Pokémon Go. Das betrifft unter anderem die beiden Pokémon Blipp und Wampitz. Ihr könnt Blipp erstmals im Spiel fangen und es anschließend zu einem Wampitz entwickeln.

Mehr zu Blipp erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Blipp - 100 % IV und wie Shiny Wampitz aussieht

Ferner gibt es auch ein neues Shiny, denn erstmals besteht die Chance, einem schillernden Bubungus zu begegnen.

Lichtfestival 2023 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Pikachu*

Vulpix*

Ponita*

Magnetilo*

Voltobal*

Lampi*

Voltilamm*

Schneckmag*

Frizelbliz*

Lichtel*

Bubungus*

Blipp

Lichtfestival 2023 – Rauch

Rauch hat eine gesteigerte Effektivität während dieses Events und lockt bestimmte Pokémon häufiger an:

Alola-Kleinstein*

Hisui-Voltobal

Schneckmag*

Volbeat*

Illumise*

Elezeba*

Lichtel*

Leufeo*

Dedenne*

Bubungus*

Blipp

Lichtfestival 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Flampion*

Bubungus*

Blipp

Lichtfestival 2023 – Pokémon in Eiern

Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, schlüpfen spezielle Pokémon. Bei ausgebrüteten Bubungus ist die Shiny-Chance höher als bei wilden Exemplaren.

Elekid*

Magby*

Dedenne*

Bubungus*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Das Lichtfestival bringt neue Pokémon mit sich.

Lichtfestival 2023: Welche Boni gibt es?

Während des Lichtfestival 2023 in Pokémon Go profitiert ihr einerseits von doppeltem Schlüpf-Sternenstaub und andererseits von doppelten Schlüpf-Bonbons.

Darüber hinaus hält aktivierter Rauch doppelt so lang an. Das gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch.

Lichtfestival 2023: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zum Lichtfestival 2023 gehört obendrein eine befristete Forschung, die währenddessen verfügbar sein wird und sich mit dem Erkunden sowie mit dem Fangen von Pokémon befasst.

Belohnt werdet ihr unter anderem mit einem Event-T-Shirt sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Lichtfestival (1/1)

Aufgabe Belohnung Drehe 30 Pokéstops 1 Rauch Fange 30 Pokémon vom Typ Elektro Begegnung mit Hisui-Voltobal Fange 30 Pokémon vom Typ Feuer Begegnung mit Hisui-Fukano Gehe 5 km Begegnung mit Blipp Verwende einen Rauch Begegnung mit Bubungus Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Magmar Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Dedenne Belohnungen Begegnung mit Alola-Raichu, 3.000 EP, Avatar-T-Shirt

