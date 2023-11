Pokémon Go: Mit dieser Spezialforschung kriegst du einen weiteren Meisterball!

Möchtet ihr einen weiteren Meisterball in Pokémon Go haben? Mit der neuen Spezialforschung Meisterball ist exakt das möglich. Allerdings ist diese kostenpflichtig, ihr müsst also Geld dafür investieren.

Was ihr über diese neue Spezialforschung in Pokémon Go wissen müsst und was ihr für die Erfüllung der Aufgaben sonst noch als Belohnungen erhalten, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Spezialforschung Meisterball: So löst ihr sie

Diese neue Spezialforschung könnt ihr euch im In-Game-Shop von Pokémon Go kaufen. Sie ist für alle gedacht, die während der aktuellen Jahreszeit die befristete Forschung, bei der es einen Meisterball gab, nicht abschließen können oder konnten.

Nachfolgend zeigen wir euch im Detail, welche Aufgaben ihr bei der Spezialforschung erfüllen müsst und wie ihr dafür belohnt werdet:

Spezialforschung: Meisterball (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 300 Pokémon 6.000 EP Verwende 180 Beeren beim Fangen von Pokémon 6.000 EP Fange 60 Pokémon an einem Tag 6.000 EP Belohnungen 7.500 EP

Spezialforschung: Meisterball (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 500 Pokémon 6.000 EP Brüte 30 Eier aus 6.000 EP Lande 100 fabelhafte Würfe 6.000 EP Belohnungen 7.500 EP

Spezialforschung: Meisterball (3/3)

Aufgabe Belohnung Fange 150 Pokémon mit Pokébällen 6.000 EP Fange 150 Pokémon mit Superbällen 6.000 EP Fange 150 Pokémon mit Hyperbällen 6.000 EP Fange 150 verschiedene Arten von Pokémon 6.000 EP Belohnungen 25.000 EP, 3.000 Sternenstaub, 1 Meisterball

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

