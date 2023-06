Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Erweiterung bringt die 151 ursprünglichen Taschenmonster zurück.

The Pokémon Company hat die besondere neue Erweiterung Karmesin und Purpur: 151 für das Pokémon-Sammelkartenspiel vorgestellt.

Diese konzentriert sich auf die 151 ursprünglichen Pokémon aus der Kanto-Region.

Das erwartet euch in 151

"Sie gibt Trainern die Möglichkeit, einige der kultigsten Pokémon der Marke aus dem Blickwinkel der Serie Karmesin & Purpur zu sammeln und mit ihnen zu kämpfen", heißt es.

Enthalten sind Karten in Pokédex-Reihenfolge mit einer Vielzahl an alternativen Illustrationen. Die Highlights des neuen Sets:

12 Pokémon-ex

16 "selten, Illustration" und 7 "selten, besondere Illustration" Pokémon und Unterstützerkarten

16 ultraseltene, geprägte Vollbild-Pokémon und -Unterstützerkarten

3 hyperseltene, goldgeprägte Karten

Folgende Produkte sollen veröffentlicht werden:

Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – 151: Enthält 9 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 1 Relaxo-Promokarte mit der Seltenheit "selten, Illustration" und diverses Spielzubehör.

Poster-Kollektion Karmesin & Purpur – 151: Enthält 3 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 3 Promokarten mit den ersten Partner-Pokémon aus Kanto und ein zweiseitiges Poster in voller Größe mit den ursprünglichen 151 Pokémon sowie den Kartenillustrationen jedes der einzelnen Pokémon in der Erweiterung.

Ordner-Kollektion Karmesin & Purpur – 151: Enthält 4 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151 und 1 Album mit neun Kartenfächern pro Seite, das für bis zu 360 Pokémon-Sammelkartenspiel-Karten Platz hat.

Boosterbundle Karmesin & Purpur – 151: Enthält 6 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151.

Ultra-Premium-Kollektion Karmesin & Purpur – 151: Enthält 16 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 1 Metallkarte mit dem hyperseltenen Mew-ex, 1 Promokarte mit Mew-ex der Seltenheit "selten, besondere Illustration", 1 Promokarte mit Mewtu der Seltenheit "selten, Illustration", 1 Spielunterlage ohne genähte Ränder mit Mew, 1 Deckbox, 1 Münze mit Mew und diverses Spielzubehör.

Kollektion Karmesin & Purpur – 151: Simsala-ex: Enthält 4 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 1 Karte mit Simsala-ex der Seltenheit "doppelselten"und 2 holografische Promokarten mit Kadabra und Abra.

Kollektion Karmesin & Purpur – 151: Zapdos-ex: Enthält 4 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 1 Karte mit Zapdos-ex der Seltenheit "doppelselten" und 1 holografische Promokarte mit Elektek und 1 überdimensionale Karte mit Zapdos-ex.

Mini-Tin-Box Karmesin & Purpur – 151: Enthält 2 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – 151, 1 Münze mit einem von zehn einzigartigen Stilen, die die verschiedenen Energietypensymbole im Pokémon-Sammelkartenspiel zeigen, und eine künstlerische Karte passend zur Tin-Box.

Die Ultra-Premoum-Kollektion.

Die 151-Erweiterung erscheint am 22. September 2023 in physischer Form, ab dem 21. September 2023 ist sie bereits digital in Pokémon-Sammelkartenspiel Live auf iOS, Android, Mac und PC verfügbar.