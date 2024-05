Pokémon: Nebel der Sagen bring holografische Parallelset-Karten mit neuem Folienmuster

Nebel der Sagen heißt die neueste Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel und sie erscheint am 2. August 2024 weltweit.

Im Rahmen der neuen Erweiterung gibt auch das Pokémon Infamomo, das im DLC Der Schatz von Zone Null für Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde, sein Debüt im Sammelkartenspiel.

Das erwartet euch in Nebel der Sagen

Ihr könnt zum Beispiel Infamomo-ex einsetzen und mit seiner Fähigkeit "Knechtende Ketten" ein Finsternis-Pokémon von eurer Bank einwechseln. Laut The Pokémon Company passt es gut zu Boninu-ex, Benesaru-ex und Beatori-ex.

Des Weiteren versieht man holografische Parallelset-Karten in Nebel der Sagen mit einem "neuen, einzigartigen Folienmuster", das ihr um die Illustration herum seht. Parallelset-Karten erkennt ihr anhand des Erweiterungscodes links unten in der Ecke einer Karte.

"Normalerweise steht er in einer schwarzen Box mit weißem Text, aber in diesem Fall wird er in einer weißen Box mit schwarzem Text dargestellt", heißt es.

Als Highlights der Erweiterung nennt man diese seltenen Karten:

3 ASS-KLASSE-Trainerkarten

5 Pokémon-ex und 1 Terakristall-Pokémon-ex

15 Illustration Rare Pokémon

10 Fullart Pokémon-ex, Terakristall-Pokémon-ex und Unterstützerkarten

5 Special Illustration Rare Pokémon- und Unterstützerkarten

5 Gold Rare Karten

Ferner werden folgende Produkte von Nebel der Sagen erhältlich sein: