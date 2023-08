PS5: Cloud Streaming Beta hat begonnen und unterstützt bis zu 4K.

Sony hat mit dem Betatest für Cloud-basiertes Streaming von PS5-Spielen begonnen, der erst einmal ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung steht.

Diese Beta-Phase ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, ihre Spiele aus der Cloud auf ihre PS5-Konsolen zu streamen. Später will Sony dieses Feature in PlayStation Plus Premium integrieren.

In verschiedenen Auflösungen

Die Auswahl der unterstützten Titel soll PS5-Spiele aus dem PlayStation Plus Game Catalogue und Game Trials umfassen, zusätzlich zu digital erworbenen, kompatiblen PS5-Titeln.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Beta-Programms haben angegeben, dass der Dienst mehrere Auflösungsoptionen bietet: 720p, 1080p, 1440p und 4K.

Mehr zum Thema:

Was interessant ist, denn beim Cloud-Streaming auf der Xbox ist derzeit keine 4K-Option vorhanden.

Später möchte Sony die Verfügbarkeit von Cloud-Streaming auch noch weiter ausbauen. Das gilt nicht nur für kommende PS5-Spiele, sondern auch für Spiele von PS4, PS3 und klassische Titel.

