PS5: Sony streicht Feature, weil es kaum einer nutzt

Die Accolades-Funktion auf der PlayStation 5 sollte es Spielerinnen und Spieler ermöglichen, andere zu bewerten.

Allerdings war diese Funktion wohl nicht so stark gefragt, wie man es sich dachte, daher wird sie wieder entfernt.

Kein beliebtes Feature

Wie Sony Interactive Entertainment mitteilt, wurde das Feature selten verwendet, daher soll es "in naher Zukunft" gestrichen werden.

Mit den Accolades konntet ihr andere Spielerinnen und Spieler in verschiedenen Kategorien, darunter etwa "hilfsbereit", bewerten und somit positives Feedback abgeben. Das war aber nur bei Leuten möglich, die sich nicht auf der eigenen Freundesliste befinden, und nur alle zwölf Stunden und einmal pro Multiplayer-Match.

Hinzu kommt, dass es ein Feature war, dass Entwickler speziell in ihre Titel integrieren mussten, da es nicht allgemein überall verfügbar war. Verwendet wurde es unter anderem in Ghost of Tsushima: Legends, Destruction AllStars und Call of Duty: Black Ops Cold War.

All das im Zusammenspiel führte wohl zu der eher eingeschränkten Nutzung und dazu, dass Sony zukünftig keine Ressourcen mehr darin investieren möchte.

Habt ihr die Accolades jemals verwendet oder hattet ihr Kenntnis von ihrer Existenz?

