PS5- und PS4-Spiele bis zu 75 Prozent günstiger: PlayStation-Indies im PS Store reduziert

Der neue Sale mit PlayStation-Indies im PlayStation Store hat sehr, sehr viele Angebote zu bieten.

Mehr als 1.000 Spiele und DLCs für PlayStation 5 und PlayStation 4 sind währenddessen vergünstigt zu haben.

Der Sale läuft bis zum 23. Juni 2022 um 0:59 Uhr Uhr und hier gelangt ihr zur Übersichtsseite.

Was gibt’s günstiger? Nun, unter anderem etwa Cuphead für 13,99 Euro statt 19,99 Euro, ARK: Survival Evolved für 9,89 Euro statt 29,99 Euro, Jurassic World Evolution 2 für 32,99 Euro statt 59,99 Euro, Chernobylite für 23,99 Euro statt 29,99 Euro und The Ascent für 19,49 Euro statt 29,99 Euro.

Ebenfalls im Preis reduziert sind Psychonauts 2 für 29,99 Euro statt 59,99 Euro, Death's Door für 12,99 Euro statt 19,99 Euro, Endzone: A World Apart für 39,99 Euro statt 49,99 Euro, Sherlock Holmes Chapter One für 24,74 Euro statt 44,99 Euro sowie Edge of Eternity für 22,49 Euro statt 29,99 Euro.

Und natürlich noch viel, viel mehr als das. Habt ihr was gefunden? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr euch gegönnt habt.