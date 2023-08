Quake 2 Remaster ist ab sofort erhältlich - Und es kostet euch keine 50 Euro!

Das Remaster von Quake 2 ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

Die Neuauflage des klassischen Shooters könnt ihr euch für 9,99 Euro als digitale Version in den Stores der jeweiligen Plattformen kaufen. Weiterhin ist es im Game Pass enthalten.

Nach vielen Spekulationen

Dass ein Remaster kommt, war zuletzt ein offenes Geheimnis. Zuerst gab es im Juni 2023 eine Alterseinstufung dazu in Südkorea.

Zuletzt gab der vertrauenswürdige Leaker billbil-kun an, dass das Spiel im Zuge der in den kommenden Tagen stattfindenden Quakecon veröffentlicht wird.

Die Neuauflage umfasst die Missionspakete The Reckoning und Ground Zero, die neue Erweiterung Call of the Machine und Quake 2 64. Online-Multiplayer und lokaler Multiplayer werden ebenso unterstützt wie Crossplay. Je nach Plattform könnt ihr es in 4K-Auflösung spielen.

Und nun ist es da, auf PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4!

Werdet ihr den Klassiker noch einmal spielen?