Quake 2 Remastered: Alterseinstufung deutet verbesserte Version an.

Demnächst bekommen wir allem Anschein nach ein Remaster von Quake 2.

Eine entsprechende Alterseinstufung ist beim Game Rating and Administration Committee in Südkorea aufgetaucht (via Gematsu).

Eine weitere Neuauflage

Dort tauchte auch schon eine Alterseinstufung zum Remaster des ersten Teils vor dessen Ankündigung und Release im Rahmen der QuakeCon 2021 auf.

Es sieht daher so aus, als würde sich die Geschichte in diesem Jahr wiederholen. Seid also nicht überrascht, wenn Quake 2 Remastered in diesem Jahr auf der QuakeCon (10 bis 13. August 2023) angekündigt und veröffentlicht wird.

Das Remaster von Teil eins wurde anlässlich des 25. Geburtstags des Shooters veröffentlicht. Der Shooter wurde dabei mit 4K-Auflösung, Widescreen-Support, verbesserten Modellen, dynamischer Beleuchtung, Anti-Aliasing, Tiefenschärfe und mehr aktualisiert.