Remnant 2 stellt sich vor: Ankündigungstrailer zeigt wunderschön düstere Fantasy-Welt

Gearbox und Gunfire Games zeigen ein neues Spiel, das düsterer und gleichzeitig schöner kaum sein könnte. Remnant 2 tritt in Erscheinung und schließt an den ersten Teil Remnant: From the Ashes an.

Wow, sieht das schön aus!

Wie der Vorgänger ist auch der dunkle zweite Teil ein Soulslike, was wirklich unschwer zu erkennen ist. Als letzte Überlebende der Menschheit müsst ihr in Remnant 2 gegen unheimliche Kreaturen kämpfen und euch Bossen stellen, die schon fast Götter sind. Der Kampf steht dabei im Vordergrund.

Im Trailer wird die schaurige Atmosphäre mit toller Metal-Musik untermalt - das hat mich direkt abgeholt.

Auf Steam könnt ihr den Titel bereits eurer Wunschliste hinzufügen. Irgendwann im nächsten Jahr soll das Spiel dann für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen.